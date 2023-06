Z recese založili gang mopedistů, s elektrickým strojem teď zdolali Ještěd

Trasa pětice mašin vedla z kampusu technické univerzity na symbol krajského města — vrchol Ještědu. Chvíli po poledni před ikonickou stavbu architekta Karla Hubáčka dojely bez problémů všechny mopedixy.

A proč se prezentace výrobku, který si lidé mohou pořídit za cenu od 134 444 korun, odehrála právě na severu Čech? S vývojem elektromopedu vypomáhali vědci z Technické univerzity v Liberci (TUL).

„Vývojáři mopedixu od nás potřebovali konzultace, co je možné a co není, zda se jim elektrické řízení vejde do rámu, zda ten ho uveze nebo zda bude mít stroj požadované jízdní vlastnosti, třeba co se týče dynamiky jízdy. Ověřovali jsme také vlastnosti jednotlivých komponentů a prováděli zkoušku před homologací. Testovali jsme baterii, životnost, zda se motor nepřehřeje, světla, blinkry, displej a podobně,“ vysvětlil Lukáš Krčmář z Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií.

Kromě TUL se na vývoji této kombinace motocyklu a bicyklu podílel i tým z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Ten měl na starosti design.

Mopedix již může na české i evropské silnice, má za sebou úspěšnou homologaci i zisk povolení od ministerstva dopravy. Pro jízdu na něm stačí vlastnit řidičský průkaz typu AM, jenž mohou lidé získat už v patnácti letech věku.

Moped vznikl jako recese

Na začátku vývoje mopedixu stála parta kamarádů ze Zaječic u Pyšel ve středních Čechách. Ti se prý chtěli vysmát ruskému nacionalistickému motorkářskému gangu Noční vlci, a tak založili recesistický gang mopedistů. Tisíce spolykaných kilometrů na starých benzínových strojích vyústilo v nápad zkonstruovat moped pro 21. století. Dovedení k realitě trvalo přibližně dva a půl roku.

„Naše vize byla zmopedizovat svět aneb moped do každé rodiny. Zkrátka jsme chtěli postavit něco důstojného, moderního. Věděli jsme, že moped musí být veliký, uvézt dva chlapy. Myslím, že jsme zaplnili mezeru na trhu jednostopých vozidel,“ svěřil se David Kasl, jeden z členů šestičlenného hlavního týmu, který za výrobkem stojí.

Ačkoliv jednostopé vozidlo spadá do kategorie malých motocyklů, má poměrně slušnou nosnost, a to 176 kilogramů. Jeho maximální povolená rychlost činí 45 kilometrů v hodině. Baterie má kapacitu 45 ampérhodin a dle způsobu zacházení vydrží přes tisíc nabíjecích hodin. Lidé ji mohou dobíjet klidně v domácích podmínkách z běžné zásuvky na 230 voltů.

Podle Pavla Jandury z TUL tento moped doveze pasažéra na jedno nabití do vzdálenosti sedmdesáti až osmdesáti kilometrů. „Standardní nabíječka dodá mopedu energii za sedm a půl hodiny, turbo motorku dobije do plné kapacity za dvě a půl hodiny,“ dodal Jandura.

Mopedix je českým výrobkem zhruba z osmdesáti procent. Kostru a další kovové díly vyrábí Tvarmetal ve Vysokém Mýtě. „Rozbíháme výrobu, máme zakázky, ale ve vývoji chceme pokračovat dál. Máme vymyšlené nápady typu sajdkára, tříkolka, uvažujeme do budoucna o nějaké odlehčenější verzi, ve hře je i spalovací motor, i když ho neustále odsouváme kvůli euronormám,“ nastínil Jindřich Melichar z týmu vývojářů.