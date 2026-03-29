Nový Bor plánuje proměnu sokolovny, do příprav zapojí i veřejnost

„Chceme slyšet názory lidí ještě před tím, než vznikne samotný návrh. Sokolovna má velký symbolický i praktický význam a je důležité, aby její budoucí podoba odpovídala potřebám města i jeho obyvatel,“ myslí si starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.
Workshopy budou ve třech termínech – 31. března od 15 a od 18 hodin a 22. dubna od 16:00 přímo v sokolovně. „Budeme společně mapovat potenciál celého areálu. Formou plánovací hry nad velkými mapami a schématy budeme hledat ideální náplň pro sport, kulturu i odpočinek,“ nastínila architektka Tereza Nováková ze studia Mjölk a dodala, že workshop je pro každého bez rozdílu věku nebo profese.
Architekty bude zajímat, jak lidé sokolovnu vnímali v minulosti, jaké zázemí ve městě chybí nebo třeba jaké funkce by mohl celý areál v budoucnu nabídnout.
Sport i kultura
„Sokolovna by měla zůstat zázemím pro sport, ale zároveň se stát místem pro kulturu, setkávání a volnočasové aktivity všech generací. Smyslem workshopů je najít rovnováhu, aby celý areál fungoval a byl živý po celý den,“ objasnila Erika Štorchová z odboru rozvoje města.
Na workshopy potom naváže online dotazník a veřejné setkání, kde zástupci města představí výsledky, které architekti zapracují do architektonické studie. „Cílem je, aby do konce léta vzniklo jasné zadání, které určí další směr proměny sokolovny,“ dodal starosta.
Sokolovna v Novém Boru
