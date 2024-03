Pohlreich letos v Liberci neuvaří, pořadatelé festivalu město vynechají

Prima Fresh Festival se naposledy konal v Liberci loni v půlce června. „V roce 2024 jsme se rozhodli pro drobné organizační změny celé tour, mezi které například spadá zařazení zcela nových měst. Z toho důvodu jsme se museli rozhodnout Liberec tento rok vynechat, ale nevylučujeme, že se do našeho oblíbeného severního města v budoucnu opět nevrátíme,“ uvádí organizátor svátku gastronomie Petr Jirásek.

Historie festivalu se v Liberci psala od roku 2017 a kromě covidového ročníku 2020 se akce konala každoročně, ať už v parku u bazénu nebo v areálu ve Vesci. „Doufáme, že nám naši liberečtí fanoušci zachovají přízeň a vydají se za námi do některé z letošních zastávek Prima Fresh Festivalu, a to do Plzně, Brna, Pardubic nebo Kroměříže,“ dodává Jirásek.

Nebude ani majáles

Liberečtí přijdou především o oblíbeného šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha, který byl neodmyslitelnou součástí festivalu. Loni z pódia bavil svými vtipy i kulinářským umem. „Kuchař, který počítá kalorie, je jako prostitutka, která se dívá na hodinky,“ pronesl například loni, zatímco připravoval krevety.

Festival se pravidelně, až na pocovidový ročník 2021, konal na jaře. Jde přitom už o druhou kulturní akci, o kterou Liberec přišel. Před časem oznámili pořadatelé majálesu, že ani oni letos pomyslné brány neotevřou.

„Z hlediska rostoucích nákladů a časové náročnosti pořádání akce takovéhoto rozsahu jsme se s týmem Kultura z. s. rozhodli již další ročník Majáles Liberec neuspořádat,“ uvedli na sklonku loňského roku. Loni se akce konala v areálu LVT za účasti Kataríny Knechtové nebo Lenky Dusilové.