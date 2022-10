Při výlovu liberecké přehrady prasklo hradítko, ryby podpluly hráz

„Prasklo dřevěné hradítko, proto ryby nezůstaly v přehradě, ale šly pod hráz. Vůbec to tak nemělo být,“ kroutil hlavou mluvčí severočeského územního svazu rybářů Jan Skalský.

Takové věci se ale podle něj občas stávají. „Na jednu stranu je to možná dobře, protože výlov z lodí, které se musí po bahně tahat lany, je komplikovaný. Takhle se dají ryby slovit pod přehradou.“

V místech, kde ještě před časem byla voda, v sobotu ráno skutečně spočívalo několik lodí. Z jedné z nich pak postupně rybáři vytahovali kusy, které zůstaly v bahně.

Část ryb se podařilo slovit ještě před úplným vypuštěním, většina si ale užila jízdu pod hrází. Některé kusy dokonce přeskočily dolní zábrany a pokračovaly potokem směrem do řeky Nisy. Rybáři se pro ně proto vydali s podběrákem v ruce.

„Pro nás je to komplikovanější, protože pak musíme ryby vynášet do většího kopce,“ zmínil Skalský.

Ryby v bedýnkách ale nešly rovnou do připravených aut – nejdřív se musely roztřídit. Toho se ujal liberecký rybář Ladislav Čepička. „Většina z nich je takzvaná bílá ryba, tedy plotice, ty speciální dávám zvlášť,“ ukázal na káď plnou macatých kousků.

Mezi nimi nechyběl téměř dvacetikilový tolstolobik. „Výhodou tolstolobika je, že se nedá upytlačit. Je tak velký a těžký, že ho nikdo jen tak nevytáhne,“ doplnil svého kolegu Libor Bodlák, který přijel až z Teplic.

Podle mluvčího Skalského bylo v posledních letech ryb v přehradě záměrně méně.

„Snížili jsme zarybňování, protože jsme očekávali, že výlov bude komplikovaný. Ale je tu řada hezkých ryb, v případě kapra se dá často hovořit i o trofejních rybách. Někteří měli přes dvacet kilo. Pak tu byli sumci, tolstolobici a další dravci. Viděli jsme například velkého bolena, ten mohl mít šest až sedm kilogramů, pak tu byli candáti, štiky... To druhové spektrum je poměrně široké.“

Výlov přilákal i řadu diváků. „Jsme tu cíleně, ale nevěděly jsme, v kolik to bude. Vyrazily jsme, jak jsme se vzbudily,“ svěřila se Simona Mikulková, která dorazila s dvěma dcerami. „Pro děti je to určitě velký zážitek.“

Slovené ryby zatím neskončí na talíři. „Ty největší kusy poputují například do Fojtky. Po Harcově je to největší přehrada na Liberecku. Menší ryby půjdou do menších nádrží, které jsou součástí revírů,“ dodal Skalský.