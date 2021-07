Snažili jsme se zachránit prasata i slepice, líčí rodina postižená povodní

Během nedělního dopoledne už sice voda ze silnici opadla, ale řada domů měla místo zahrady jezero. Někteří obyvatelé své domovy ani neopustili.

„Na poslední chvíli jsme tahali šest prasat a zachraňovali 320 slepic a králíky. Nepřežily to jen dvě slepice. Psa jsem musela odvést k bratránkovi,“ líčí Roman Morc, zatímco stojí na verandě po kotníky ve vodě.

Jeho manželka a děti smetáky vyhánějí vodu z obývacího pokoje, kuchyně a ložnice. „V sobotu jsme se vrátili z dovolené a hned toto,“ krčí rameny paní domu.

Povodeň, která je zastihla před jedenácti lety, byla ale podle manželů horší. „To nám to domů teklo oknem,“ vzpomíná Roman Morc, který je zároveň i dobrovolný hasič. Momentálně rodinu neděsí ani tak voda jako následné tahanice s pojišťovnou.

Rozsah škody budou podle starostky vědět, až voda opadne. „Teď budeme zjišťovat, kolik je potřeba vysoušečů,“ dodává starostka, která doufá, že počasí zůstane příznivé. „Teď by se hodilo, aby svítilo sluníčko a foukal vítr, aby se vysušily laguny přirozenou cestou, vysvětluje. Podle ní museli hasiči zasahovat i na řadě míst v samotné České Lípě. „Voda byla na místech, kde dříve nikdy nebyla,“ komentuje.

Podobně postižená jako Dobranov, je i další část České Lípy, Písečná. Voda ale řádila i na dalších místech Českolipska. Nevyhnula se Lindavě, Kunraticím u Cvikova nebo Zákupům, kde je od nedělního dopoledne hlášený na Svitávce třetí stupeň povodňové aktivity. Řeka se zde vylila z koryta.

Kvůli velké vodě v sobotu hasiči evakuovali v noci 28 lidí z kempu u Svitavy a v neděli dopoledne 38 dětí a šest dospělých z dalšího dětského tábora v Mařenicích na Českolipsku.

V Jablonném v Podještědí došlo podle mluvčího hasičů Jana Přerovského k utržení jednoho ze dvou stavidel Mlýnského rybníka. „Hasiči zajistili provizorní opravu dřevěnými deskami, aby snížili průtočnost,“ uvedl mluvčí na Twitteru.

„Už je to zabezpečené, prolomila se jedna strana stavidel, před nimi jsou česla a na ta jsme nasázeli desky a vrátili jsme to do normálního průtoku,“ řekl ČTK starosta Jablonného Jiří Rýdl (NEZ). Soukromého vlastníka rybníka informoval o situaci. „Počítá s tím, že bude ten rybník letos rekonstruovat a odbahňovat,“ dodal starosta.