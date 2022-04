Zásoby pro uprchlíky se v libereckém centru tenčí, dochází jídlo i drogerie

Matka Olena, dva dospělí, čtyři děti. Matka Oleksandra, jeden dospělý, tři děti. Popsané balíčky s potravinovou pomocí rozdávají dobrovolníci v budově Uranu pod vlakovým nádražím v Liberci od prvních dnů války na Ukrajině. Jenže potravinová pomoc pro válečné běžence dochází.

Akutně chybí trvanlivé potraviny, stejně jako hygienické potřeby. Výdej potravinových balíčků tak muselo město omezit.

„Už to není každý den, ale jen v pondělí, ve středu a v pátek. Nedalo se to zvládat. Denně přichází pro pomoc do Uranu přes 250 lidí. Zásoby rychle docházejí, museli jsme proto výdej potravin omezit, abychom příliv lidí dokázali lépe zredukovat,“ vysvětluje náměstek primátora Ivan Langr.

Pro potraviny, ale i ošacení a další věci přicházejí do Uranu uprchlíci, kteří si ještě nestačili vyřídit všechny formality potřebné pro získání humanitární sociální dávky na úřadu práce. To v průměru trvá dva až tři týdny. Po tu dobu jsou víceméně odkázáni právě na pomoc z výdejního centra, pokud se o ně nepostarají jejich ubytovatelé.

„Hned po příjezdu do Liberce jsme přes asistenční centrum dostali ubytování u jedné české rodiny. Jsme za to velmi rádi. Nechceme jim být ale na obtíž. Proto oceňuji, že sem můžeme přijít pro nějaké potraviny a oblečení. Doufám, že se mi podaří brzy najít práci,“ říká jedna z uprchlic, která se do Liberce dostala se svými dvěma dětmi z Černihivu.

Momentálně je přímo v Liberci ubytováno téměř tisíc válečných uprchlíků. Pro pomoc do Uranu ale míří mnohem víc lidí.

„Jezdí sem i běženci z poměrně vzdálených míst od Liberce. Například z Rokytnice, ze Semil a podobně. I to situaci komplikuje, vyčerpává to naše zdroje. Apelujeme proto na starosty obcí s rozšířenou působností, aby potravinovou pomoc zajistili přímo ve svých obcích. Liberec je sice krajské město a zajišťuje různé sociální služby i pro lidi z okolí, ale tohle už nejsme schopni zajistit. Jak personálně, tak i materiálně,“ poukazuje Langr.

U vstupu do výdejního centra v Uranu proto probíhá pečlivá evidence. Podle data na vízu strpění je vidět, jak dlouho už tu uprchlíci pobývají a kdo tedy ještě nemohl stihnout si sociální dávky vyřídit.

„Evidujeme, kolikrát si kdo pro pomoc přišel. Pomáhají nám v tom i lidi z ukrajinské komunity, od kterých chodí požadavky pro konkrétní rodiny. Balíčky se sestavují podle toho, kolik dětí a dospělých rodina čítá, kolik je tam děvčat nebo chlapců, to kvůli hygienickým potřebám,“ dodal Langr.

Potravinová banka je prázdná

S nedostatkem potravin se ale nepotýká jen výdejní centrum humanitární pomoci v libereckém Uranu. Podobně je na tom i Potravinová banka Libereckého kraje. Sklady má téměř prázdné. V půlce týdne tam byla poslední paleta těstovin. Úplně chybí olej, luštěniny nebo nakládaná zelenina.

„Uprchlická krize doslova vymetla naše regály. Jen za březen jsme vydali 45 tun potravin, to se nám nepodařilo nikdy předtím vydistribuovat. Pro potraviny tak musíme jezdit už i do centrálního skladu v Praze. Nestaráme se totiž jen o uprchlíky, ale i další sociálně slabé, samoživitele, seniory a další, které nemůžeme nechat na holičkách,“ řekl ředitel krajské potravinové banky Josef Vlček.

Město Liberec proto vyčlení ze svého rozpočtu další peníze, aby bylo na nákup aspoň trvanlivých potravin pro uprchlíky. „Před měsícem jsme dali tři miliony korun na humanitární pomoc pro uprchlíky v Liberci. Ty už jsou pryč, takže budou potřeba další peníze. Od začátku jsme ale počítali, že ta částka bude jen startovací, že nebude stačit,“ uvedl Langr.

Výdejní místo v Uranu bude v provozu do konce června. Pak se má objekt rekonstruovat, soutěž na dodavatele stavby už běží. Potom službu město přesune jinam nebo ji zcela utlumí podle toho, kolik nových uprchlíků se do té doby objeví.