V Liberci prasklo zatrubnění potoka, proudící voda měsíce ohrožuje dopravu

K havárii potrubí došlo na soukromém pozemku, na kterém stojí ubytovna pro sociálně slabé. Potrubí prasklo na zahradě za domem, voda si následně vyhloubila koryto a teče dál na ulici.

„Technické služby sem sice daly varovné značky pro auta, že to tady smeká, protože když to namrzne, je z toho nebezpečné kluziště. Ale je hrozné, že nic jiného se s tím neděje. Voda tady teče už od listopadu,“ popisuje situaci jeden z hostů protějšího hotelu Petra, který tam chodí pravidelně na oběd.

Naštvaní jsou i obyvatelé ubytovny, kterou provozuje firma Dostupné bydlení Severní Čechy. Voda totiž teče i do sklepa domu a v domě se začíná objevovat vlhko a plíseň.

„Je to hrůza, oni tady jen odkryli poklop od kanalizace, aby to teklo do ní, ale teče to všude okolo. Doslova tu vyvěrá pramen a nikdo s tím nic nedělá, a voda v baráku,“ zlobí se jedna z obyvatelek ubytovny.

Situace je nepříjemná i pro řidiče aut, kteří musí v místě kousek pod kostelem sv. Bonifáce zpomalit, stejně jako pro tramvaje.

„Řidiči tam musí přizpůsobovat rychlost a teď v zimě se třeba v noci vypravuje speciální tramvaj, která kolejiště projíždí, aby nezamrzlo a nezpůsobilo nějakou dopravní nehodu,“ upozornila mluvčí libereckého dopravního podniku Martina Poršová.

Podle vedení města jde o nepříjemnou záležitost, se kterou ale radnice nemůže mnoho dělat.

„Bohužel, k havárii došlo na soukromém pozemku, takže jsme omezeni v možnostech jak zasáhnout. Je to věcí státní správy. Magistrát uložil vlastníkovi pozemku, aby zatrubnění potoka opravil, ovšem ten se odvolal ke krajskému úřadu. Krajský úřad pak našel v tom rozhodnutí určitá pochybení, takže se to vrátilo zpátky na město a teď se vydalo nové rozhodnutí, opět s tím, aby vlastník zamezil odtoku té vody,“ dodal primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Vlastník pozemku: Ať se stará Povodí

Vlastníkem pozemku je Petr Maryško, který se brání tím, že o prasklé zatrubnění potoka by se měl postarat správce toku, tedy Povodí Labe.

„Nás ta situace velmi mrzí, ale držíme se legislativy. Ta říká, že pokud je zapotřebí k odstranění havárie zvláštní technika a zvláštní znalosti, má se o to postarat správce toku. My sami nejsme schopni to svými prostředky zvládnout. Tu vodu jsme se snažili svézt do naší kanalizace, ale to se zase nelíbilo Severočeským vodovodům a kanalizacím. Domnívám se, že se to potrubí někde ucpalo, jenže tu nejsou žádné šachty, aby se to dalo pročistit. Všichni si to přehazují jak horký brambor. Nové rozhodnutí magistrátu jsme dostali včera, tak se s tím musíme pořádně seznámit, máme na to čtrnáct dní,“ řekl Maryško.

Podle primátora se teď na radnici řeší i možnost, že by opravu zajistilo město, pokud se najde v legislativě oprávnění vjet v tomto případě na soukromý pozemek, a náklady by pak zpětně vymáhalo po vlastníkovi pozemku.