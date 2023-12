O někdejší pošty není zájem, v Jablonci se obávají vzniku ubytoven

„Jde o to, že stát dostane v aukci třeba o pár set tisíc korun více, ale nám jako samosprávě to může způsobit velké problémy, které budeme finančně sanovat,“ poznamenal primátor Jablonce Miloš Vele.

Vedení města se obává, že by z budov mohly vzniknout ubytovny. „Prostě nechceme, aby vznikl nový Neptun,“ připomněl primátor nechvalně známou ubytovnu nedaleko centra města. S jejími obyvateli mají problémy samosprávy, strážníci i policie.

Další z poboček ke koupi je v Liberci, Česká pošta ji nabídla v elektronické aukci za necelých devět milionů korun. Do samotného prodeje se ale nezapojil žádný zájemce a zástupcům města se vyvolávací cena zdála příliš vysoká. Aukce se bude opakovat, ale až po Novém roce. Za jakou cenu bude pošta pobočku v nové aukci nabízet, zatím není jasné.

„Ohledně pobočky ve Vesci tak čekáme na rozhodnutí pošty, která zatím nezveřejnila, za jakých dalších podmínek to bude, takže je těžké se rozhodovat, když nevíte podmínky,“ popsal za město situaci náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adam Lenert.

Cenu stanovil posudek

Rodinný dům v České ulici v Liberci je první uzavřenou pobočkou v Libereckém kraji, kterou Česká pošta do prodeje dala. Budova je stará zhruba sto dvacet pět let, je podsklepená a má půdu. Podle znalce je její stav zachovalý. Vyvolávací cena byla podle mluvčího České pošty Ivo Vysoudila stanovena na základě znaleckého posudku.

„Byl jsem se podívat na jedné z těch prohlídek a objekt je za tu cenu prostě drahý. Musí projít zásadní rekonstrukcí, končí tam všechny revize a prošel jen částečnou opravou v devadesátých letech. Nemá parkovací stání, zahrada je šestisetmetrová. Opravdu za ty peníze je to drahé, byť chápu lukrativnost toho místa,“ dodal náměstek.

Rada města Liberce chce požádat zastupitelstvo o pravomoc projednávat možné nákupy z elektronických aukcí, protože rada je schopná se sejít rychleji než zastupitelstvo.

„Vlastníci nemovitostí se často rozhodují prodávat formou elektronických aukcí a ten čas tam je třeba jen týden nebo čtrnáct dní se na to přihlásit, zaregistrovat a dražit. Proto žádáme zastupitelstvo jako Rada města, abychom si vyhradili pravomoc v případech, když to nepůjde předložit do zastupitelstva a ta doba bude opravdu krátká, že o těchto výkupech nemovitostí může rozhodnout rada. Ta se umí flexibilně sejít daleko rychleji a svolávat devětatřicet zastupitelů kvůli koupi jedné nemovitosti mi přijde jako nehospodárné. Zastupitelstvo o tom samozřejmě musí rozhodnout a tu pravomoc Radě města dát. Doufám, že zastupitelé to pochopí a možnost pravomoci získáme. Je to i limitované rozpočtem města, takže se nemusí nikdo obávat, že bychom chtěli kupovat nemovitosti za sto milionů,“ doplnil Lenert.

Česká pošta od července kvůli úsporám zrušila v zemi téměř tři sta poboček, zůstalo jich dva tisíce devět set, propustila zhruba patnáct set lidí. Pošta argumentovala tím, že zájem o tradiční poštovní služby klesá, snížením počtu poboček i propuštěním části zaměstnanců chce zmírnit svou ztrátu.

V kraji skončilo třináct pošt

V Libereckém kraji skončilo na začátku prázdnin třináct poboček, nejvíc v krajském městě, kde jich pošta zavřela šest, včetně druhé největší v obchodním centru Globus. O tři pošty přišla Česká Lípa, dvě skončily v Jablonci nad Nisou a po jedné se zavřely v Turnově a Rokytnici nad Jizerou. Žádná další pobočka zatím na prodej není.

„Česká pošta musí postupovat s péčí řádného hospodáře a majetek prodávat za maximální možnou cenu. Proto je nepotřebný majetek nejprve zveřejněn na portálu veřejné správy po dobu třiceti dnů. V rámci této lhůty se mohou přihlásit oprávněné subjekty s žádostí o převod tohoto majetku. Forma přímého prodeje je však také možná. Jde o prodej nemovitosti, ve které se kupující zaváže poskytovat služby pošty Partner,“ vyjádřil se mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

V Liberci postavili autonomní vozidlo, umělo by pomoci pošťákům (3. srpna 2023)