„Aktuálně zasahujeme v budovách Střední průmyslové školy v Liberci v souvislosti s nahlášeným uložením nástražného výbušného systému. Jedná se o lokality Masarykova a Tyršova. Na místech je vytyčen bezpečný perimetr a probíhá evakuace za přítomnosti personálu škol,“ uvedli policisté na síti X.
Poplach na liberecké průmyslovce. Policisté prověřují nahlášení výbušniny
3. března 2026 10:44
Policisté a hasiči zasahují v budovách Střední průmyslové školy v Liberci kvůli výhružnému e-mailu o údajném uložení nástražného výbušného systému. Studenti byli ze školy evakuování, mluvčí záchranářů potvrdil, že na místě není nikdo zraněný.