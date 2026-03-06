VIDEO: Zdrogovaný řidič zběsile ujížděl policii, druhý den zapálil známým auto

Zběsilá honička se odehrála v pátek 27. února ráno. „Na tísňové lince 158 jsme přijali oznámení o tom, že dvaačtyřicetiletý muž z České Lípy neoprávněně užívá cizí osobní vozidlo Škoda Fabia. Tento člověk navíc nikdy nechodil do autoškoly, a přesto už má soudem vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel jako neřidič,“ říká policejní mluvčí Ivana Baláková.
Policisté hledanou fabii zaregistrovali na křižovatce u benzinové stanice Shell v České Lípě kolem sedmé hodiny ráno a okamžitě za ní vyjeli. Vzhledem k ranní hustotě provozu se ji rozhodli stavět až na bezpečnějším místě u obce Sosnová. Řidiče vyzvali k zastavení dvakrát po sobě prostřednictvím zvukového a světelného výstražného znamení.
„Na jejich pokyn ‚Stůj!‘ však reagoval zvýšením rychlosti a ujížděl po silnici I/9 na Zahrádky, kde se od kruhového objezdu začal zase vracet zpět do České Lípy rychlostí místy až více než 170 kilometrů v hodině. Přitom jel agresivní bezohlednou jízdou a řidiče aut, která míjel, nutil krizově brzdit nebo najíždět ke krajnici. Stotřicetikilometrovou rychlostí se pak pohyboval v městské zástavbě v České Lípě,“ pokračuje Baláková.
V Dubické ulici na chvíli ztratil kontrolu nad řízením a najel na obrubník, náraz ho ale odmrštil zpět do vozovky. Řidič pokračoval jízdou v protisměru po jednosměrné ulici, kde ohrožoval protijedoucí vozidla. Ve stejné ulici svůj závod nakonec vzdal a zastavil. Orientační zkoušky ukázaly, že byl pod vlivem alkoholu i drog.
Policisté ho po provedených procesních úkonech propustili ze zadržení, ale ne na dlouho. Hned druhý den se s ním setkali znovu.
Zapálené auto a vyhrožování
„Stejný muž zapálil v sobotu 28. února v podvečer z osobní msty vozidlo svých známých a navíc jim hrozil i zapálením domu. Své jednání obhajoval ryze osobní pohnutkou a dokonce jim vyhrožoval fyzickou likvidací. Policisté ho zadrželi v sobotu ve večerních hodinách přímo v jejich domě, kam se za použití násilí vloupal,“ upozorňuje policejní mluvčí.
Policisté následně muže obvinili z vydírání, porušování domovní svobody, krádeže, poškození cizí věci a nebezpečného vyhrožování.
„Vzhledem k tomu, že jsme chtěli zabránit tomu, aby ve své trestné činnosti pokračoval anebo ovlivňoval dosud nevyslechnuté svědky, podali jsme státnímu zástupci téhož dne podnět k jeho vazebnímu stíhání. S našimi obavami z jeho pobytu na svobodě se ztotožnili státní zástupce i soudce, který ho v úterý poslal do vazby,“ dodává Baláková s tím, že policisté trestní stíhání rozšíří ještě o maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a o neoprávněné užívání cizí věci.