Kvůli výrobě pervitinu podpálil dům, teď ho policie chytila přímo při vaření

Sedmatřicetiletého muže z Liberce, jeho společnici i další členy drogového gangu obvinil vrchní komisař z výroby a distribuce omamných a psychotropních látek a jedů.

Stačilo dokončit poslední fázi výroby a sedmatřicetiletý Liberečan by získal 220 gramů pervitinu, který by na ulici prodal za 250 tisíc korun. Jeho plány však 21. listopadu překazila policie.

Muže sledovala minimálně od dubna, kdy na sebe upozornil požárem v přízemí panelového domu v Liberci, který způsobil neodborným zacházením s chemikáliemi. Tenkrát ještě před příjezdem hasičů plameny uhasil. Později si však svědci všimli, že při vyklízení bytu vynášel ven červený fosfor, který se využívá při nelegální výrobě drog.

Ty vyráběl na různých místech, často je střídal. „Přistihnout pachatele přímo při výrobě drog není pro kriminalisty ničím jednoduchým. V tomto případě to bylo o to složitější, neboť hlavní podezřelý své protiprávní jednání velmi konspiroval,“ uvedl vedoucí Toxi týmu Libereckého kraje Pavel Folprecht.

Policie v rámci zásahu udělala deset domovních prohlídek, při kterých objevila tři nelegální varny pervitinu. U hlavního podezřelého našla 250 tisíc korun.

Muž nyní i se svou jedenatřicetiletou společnicí čelí obvinění ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby drog. „Za což jim v případě uznání viny může hrozit trest odnětí svobody v rozmezí od deseti do osmnácti let,“ informoval tiskový mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský. Dalším dvěma mužům, kteří čekají na rozhodnutí ve vazební věznici, hrozí od jednoho roku do deseti let za mřížemi.