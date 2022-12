Pokladny Českých drah na Českolipsku končí, nahradí je Němci

„Pokladny ve stanicích Benešov nad Ploučnicí, Česká Lípa hlavní nádraží, Česká Lípa střelnice, Mimoň a Jablonné v Podještědí budou nadále fungovat prostřednictvím Trilexu,“ stojí v tiskové zprávě Die Länderbahn, jejíž vlaky začaly jezdit na Českolipsku v prosinci loňského roku. Konkrétně v úseku Rumburk – Mladá Boleslav.

„Dopravce převzal provoz této linky L4 bez závažnějších problémů,“ uvedl Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, který dosavadní spolupráci hodnotí pozitivně a prostor pro zlepšení vidí spíše v detailech, například v lepším fungování vnitřního informačního systému.

Kraj nově nasadil Trilex také na linku L2 mezi Děčínem a Libercem. O koleje na Českolipsku se tak momentálně dělí s dalšími dvěma dopravci, s Arrivou a Českými drahami (ČD).

Tytam jsou časy, kdy lidem stačila jedna jízdenka nebo aplikace jediného dopravce.

„Cestující ve spojích ČD ve směru Lovosice mohou zakoupit jízdenky elektronicky v aplikaci Můj vlak, v e-shopu nebo u průvodčího. Na pokladně ve stanici Česká Lípa hlavní nádraží bude možné i nadále zakoupit jízdní doklady integrovaných systémů a One Ticket,“ informoval mluvčí ČD Emanuel Vittek.

Když někdo přistoupí ve stanici, kde už ČD neúřadují, průvodčí mu nebude za lístek koupený ve vlaku účtovat přirážku.

Cestující kupují jízdenky jednotlivě

Právě cena jízdenek je pro oslovené cestující směrodatná. Shodli se, že i když se vydávají vlakem na delší cestu, kterou nyní obsluhují dva až tři různí dopravci, kupují si jízdenky jednotlivě. Protože se to i přes nadbytečnou administrativu a nepohodlí vyplatí.

„Spočítala jsem si, že One Ticket by mě nyní vyšel na 290 korun, což je o 80 korun více, než když jízdenku koupím u Arrivy a ČD zvlášť,“ uvedla Jana Skoková s tím, že komplikované je hlavně cestování napříč kraji, kdy nemá jistotu, že na sebe vlaky jednotlivých společností při zpoždění počkají.

„Jízdenky sháníme podle dopravce, pokud jedeme s ČD, kupujeme je na pokladně, u soukromých společností ve vlaku. Vyjde to levněji než One Ticket,“ potvrzuje Karolina Daňková, která českolipskou pokladnu využívala a nyní se jí zkomplikuje cesta do Ústí nad Labem, protože ne vždy má v přestupní stanici dostatek času do pokladny zaběhnout.

„Problém to bude pro lidi, kteří necestují často a nenapadne je si předem zjišťovat, který dopravce jede a kde a jak si koupit jízdenku,“ obává se.

Kolik lidí odbavily ČD na pokladně v České Lípě a jak se poslední roky podepsaly na počtu prodaných jízdenek, mluvčí Českých drah neprozradil.

V Libereckém kraji skončila také pokladna ČD v Turnově, která navzdory původnímu plánu přesluhovala o rok. Za její zachování totiž vznikla petice. V posledním roce její provoz financoval Liberecký kraj. Dnes už zde funguje jen pokladna Arrivy.

„Provoz pokladny je finančně nákladná záležitost. Jejich počet volíme s ohledem na množství prodávaných jízdních dokladů a s ohledem na efektivní nakládání s veřejnými prostředky,“ řekl Jan Sviták.

Zřídit jednu pokladnu, kde by se prodávaly jízdenky všech dopravců, není jednoduché, kraj v takovém případě omezují jeho kompetence a uzavřené smlouvy.

„Není možné snadno nařídit v rámci jedné smlouvy prodej jízdních dokladů kteréhokoliv dopravce. Spoléháme na jejich odpovědný přístup a snahu a ochotu se vzájemně dohodnout ve prospěch cestujících,“ doplnil Sviták.