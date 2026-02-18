Většina kompletů rakví, včetně vybavení, byla v ceníku vedena ve dvou položkách. V novém ceníku je systém sjednocený. „Všechny dřevěné rakve a vybavení jsou nyní uvedeny s jednou souhrnnou cenou, což je vnímáno pro klienty jako přehlednější,“ uvedla mluvčí města Jana Kodymová.
„Cena se odvíjí od schválení výběru dodavatele bezobřadních rakví,“ řekl náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert. Podle něj reaguje město na inflaci zvýšením pouze drobných částek. „Základní vypravení pohřbu stálo doposud 14 980 korun a nově to bude 15 613 korun,“ podotkl Lenert s tím, že město se snaží, aby služba byla co nejdostupnější.
Mírnější nárůst ceny je i u služeb rozptylu. V roce 2025 nejběžnější varianta rozptylu s obřadem vyšla na 3 472 korun a od roku 2026 je to 3 810 korun. Podle Lenerta služba stále patří mezi nejlevnější v okolí.
Liberecké krematorium funguje už sto let, město ho postupně opravuje
„Investovali jsme do krematoria na kremační pece, budeme se snažit poskytovat naši službu dál do širšího území. Snažíme se být v tomhle co nejvíce nápomocní,“ pověděl Lenert a připomněl, že město je povinné vypravovat pohřby lidí, kteří nemají žádné pozůstalé.
Veškeré služby si mohou lidé sjednat na jednom místě přímo v budově krematoria, kde je dostupné parkování přímo před budovou. Podrobnosti naleznou na www.pohrebvliberci.cz.