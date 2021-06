Vodáků na Ploučnici přibývá, ochránci přírody je chtějí častěji kontrolovat

Ivan Hammer z půjčovny lodí U Močálu odhaduje, že při největší vytíženosti řeky projede v různých úsecích dvě stě až tři sta lodí za den.



„Máme asi šedesát lodí. I nám se loni několikrát povedlo vyprodat půjčovnu,“ dodal.



Zájem vodáků se podle něj zvedl oproti předchozím letům o 20 až 30 procent. Ploučnice je oblíbeným cílem od dubna do září, přesto se najdou lidé, kteří se vydají za dobrodružstvím v březnu nebo v listopadu.

„Rok od roku je zájem o lodě větší. Od té doby, co začala pandemie a lidé nemohou vyjíždět za hranice, je nárůst citelnější,“ uvedla i Michaela Plívová z půjčovny v Novinách pod Ralskem.

Vyšší počty rekreantů však nezůstaly bez povšimnutí ekologů. Agentura pro ochranu přírody již několik let monitoruje množství lodí automatickým počítadlem.

„Neplánujeme regulaci počtu lodí, ale zvažujeme intenzivnější kontroly nepovoleného táboření v chráněné krajinné oblasti v blízkosti Ploučnice,“ řekl Ladislav Pořízek, ředitel správy Kokořínsko – Máchův kraj.

Horní a Dolní Ploučnice patří mezi evropsky významné lokality. S ohledem na nárůst vodáků požádalo před dvěma lety ministerstvo životního prostředí Výzkumný ústav vodohospodářský o vypracování studie, která měla zhodnotit dopad vodáckých aktivit na Ploučnici.



„Terénní práce byly zaměřené především na sledování poškození vodních rostlin v souvislosti s počtem lodí a výškou hladiny řeky,“ sdělila mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Studie mimo jiné zkoumala i poškozování břehů vodáky. „Výstupem studie bylo kromě dopadů splouvání také stanovení výšky hladiny, při které už není doporučené řeku splouvat,“ dodala Roubíčková.

Podle mluvčího Libereckého kraje Filipa Trdly se letos žádné restrikce nechystají. „Zatím se snažíme jít cestou osvěty a vzdělávání turistů, kteří řeku splouvají,“ uvedl Trdla. Vodáci by podle něj měli vyrážet na Ploučnici pouze v případě, kdy je dostatek vody, aby neubližovali přírodě, svým lodím, ani sami sobě.

Rybáři protestují

Rybáři by naopak regulaci provozu na Ploučnici uvítali. „Nápor vodáků je rok od roku větší a nikoho nezajímá, jaký je stav vody. Ničí se biotop, který je na dně, škeble, rostliny, ruší to i přírodu. Když rybaříte a projede kolem vás deset lodí, co dělají hluk, tak vás to za chvíli přestane bavit,“ konstatoval Stanislav Svatoš, předseda Českého rybářského svazu Česká Lípa.

Hammer z půjčovny U Močálu věří, že řeka patří všem, nejen rybářům, a že by se měli všichni naučit ji čas od času odměnit, tedy vyčistit.



„Velká voda občas vypláchne zahrádky kolem a odpadky pak zůstanou v křovinách. Klienty vybavujeme odpadkovými pytli, když mají zájem. Cestou pak sbírají odpad. Rádi se zapojují, a to nám dělá radost,“ shrnul Hammer.

Asociace vodní turistiky a sportu spolu s krajským úřadem nastavila na nejnavštěvovanějším vodáckém webu limity pro sjíždění řeky, aby byly v souladu s výsledky studie.



„Omezí se tím počet vodáků za nízkých stavů. A stanovená hodnota již neohrožuje vodní život,“ řekl Petr Ptáček z asociace. Limit slouží jen jako doporučení, přesto se jím dle jeho názoru většina vodáků řídí.