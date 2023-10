Příběh Soukalové se mi dostal pod kůži, říká režisér hvězdných dokumentů

Od roku 2020 jste natočil snímky o bojovníkovi Attilu Véghovi, fotbalistovi Janu Kollerovi, teď představujete další fotbalovou star Martina Škrtela a máte roztočenou někdejší biatlonistku Gabrielu Soukalovou. To je poměrně slušná sbírka. Měl jste od začátku v úmyslu točit každý rok jeden dokument?

Vůbec to nebyl záměr. Po úspěšném večeru s Mikem Tysonem, kterého jsem před několika lety pozval do Česka na akci Noc s legendou, jsme připravovali boxera Tysona Furyho, kde měl být hostem bojovník Attila Végh a já s ním měl natočit medailonek. Přišel mi strašně zajímavý, protože to není žádný potetovaný vyhulenec, jak by si mohl někdo myslet, ale plyšový medvídek, který miluje svoji rodinu. V euforii jsem mu nabídl film, který jsme pak skutečně natočili. Chtěli jsme si ho pustit s pár kamarády, ale nakonec měl skvělá čísla v kinech. Myslel jsem si, že to byla náhoda, a už jsem nechtěl točit nic dalšího. Jenže přišel covid a já se doma nudil u playstationu. Obepsal jsem pár lidí a nejpružněji zareagoval Jan Koller.

Slyšel jsem, že jste spolu strávili noc na hotelu.

To je pravda. Protože se nikam nesmělo chodit, koupili jsme si v hotelu Alcron pokoj, který nám umožnil, abychom si sedli do hotelové restaurace. Během pěti minut jsme se dohodli. S filmem o Janu Kollerovi jsme pak získali cenu na Sportfilmu v Liberci a následně hlavní cenu na festivalu v Miláně. Tato ocenění mi změnila život v tom, že jsem se rozhodl točit dál.

Vy s těmi lidmi trávíte prakticky všechen čas, byl jste například na Jizerské 50, kde si do stopy po dlouhých letech stoupla Gabriela Soukalová. Sbližujete se s nimi?

Když s nimi trávíte rok a půl života a zažijete dobré i špatné momenty, tak to pak většinou dopadne tak, že získáte nové přátele. S Attilou Véghem jsme proto dodnes přáteli, to samé myslím mohu říct o Janu Kollerovi i Martinu Škrtelovi. S Gábinou mám velmi silný vztah, který jsem získal díky tomu, že je její příběh velmi silný a složitý. To se mi hodně dostalo pod kůži.

Vaše slova potvrzuje fakt, že hvězdy vašich dokumentů i zastupujete, nemám pravdu?

Pozvolna se stalo, že jsem začal zastupovat pro český trh Attilu Végha, pak Honzu Kollera, Gábinu Soukalovou a teď jsem exkluzivně jediným agentem Rytmuse, kterého také mohu označit za blízkého kamaráda.

Ale to není vše, že?

Jsem agentem i některých dalších celebrit, promotérem koncertů, producentem akcí. Ale vzpomínám si, že když se objevilo na plátně při promítání filmu o Attilu Véghovi scénář a režie Petr Větrovský, tak jsem se styděl. Teď už mi to tak nepřipadá, ale musel jsem si to trochu vybojovat u veřejnosti. Ale věřím, že je to na dobré cestě.

Na Wikipedii je u vašeho jména jako první uveden režisér, tak už se to asi opravdu povedlo. Ale pojďme dál. Máte k dokumentu blíž než k hranému filmu?

Mám rád dokumenty, cítím z nich větší emoce. Když v našem filmu vidíte, jak Attila trefí Karlose Vémolu a mává svojí mamince, která brečí, tak to nikdy nenahrajete. Ale lhal bych, kdybych řekl, že mě párkrát nenapadla myšlenka na hraný film. Ale na začátku jsem o tom nikdy nepřemýšlel.

Už vás někdo odmítl?

Stalo se mi, že mi někteří lidé řekli, že to ještě necítí na dokument nebo že tomu nechtějí dát čas.

A naopak? Už za vámi někdo přišel, abyste o někom natočil film?

To se mi moc nestává. Ale s Gabrielou Soukalovou se mi stalo, že mi zavolal Filip Zikmund, který s ní spolupracuje, a řekl mi, že by pro mě měl námět na film. Že si vyslechl její příběh a myslí si, že by to za to stálo. Já jsem si vzal dva dny na rozmyšlenou a pak souhlasil. Pak jsme se setkali s Gábinou a dohodli se, že do toho jdeme, protože vzájemná pracovní chemie byla silná.

Pojďme k filmu o Martinu Škrtelovi. O čem je?

Je to otevřený příběh člověka, který něco výrazného dokázal, ale který se zároveň nebál jít do negativních témat, přiznat svoje chyby a říct to, co doteď nikdy neřekl. Martin Škrtel je člověk, který si extrémně chránil soukromí a já jsem rád, že se do toho položil tak, jak se to dělat má, když se člověk rozhodne napsat autobiografickou knihu nebo natočit dokument.

Takže žádný sestřih nejlepších fotbalových momentů v jeho hvězdné kariéře?

Myslím si, že je to zajímavá podívaná i pro nefanoušky fotbalu. Nebude to nudit ani lidi, kteří Martina Škrtela neznají. Je to dynamický příběh plný emocí. Každý, kdo má trochu sportovní srdce, si užije emoce na maximum.

S Janem Kollerem jste získal hned několik ocenění. Jaké ambice máte letos?

Přiznám se, že nemám žádné ambice. Samozřejmě ceny v Liberci a v Miláně mě extrémně potěšily, a to ne kvůli tomu, že bych se na ně každý den koukal v obýváku, ale spíš proto, že jsem to bral jako směr. Jako nějaké znamení, že bych se tomu měl věnovat. Moje ambice jsou takové, aby se film lidem na festivalu líbil a aby se povedla premiéra. A pokud porota dojde k názoru, že je film na ocenění, budu rád. Pokud vybere jiný, zlobit se nebudu.