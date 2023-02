Sousedé o muži podezřelém z vraždy: Nebyl problémový, možná ale hrál

Po dvaačtyřicetiletém Krausovi se pátrá od ranních hodin 5. února v souvislosti s násilným trestným činem, při kterém zemřela žena. Muž je ozbrojený a nebezpečný, proto policie varuje, aby se ho lidé nesnažili zadržet. Pokud ví, kde se nachází, mají volat 158. Hledaný je v tuto chvíli podezřelý z trestného činu vraždy.

„Událost se stala včera (v sobotu, pozn. red.) v jednom z pražských hotelů, kdy muž následně odjel ve voze Škoda Scala RZ: 5L79685 neznámo kam. Není vyloučeno, že se pohybuje po celém území republiky, ale také mohl vycestovat do zahraničí,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Bezproblémový, ale možná hrál

Podle zjištění MF DNES vyrůstal v domě s honosnou zahradou, který patří jeho otci. Dům stojí v klidnější části obce, přes ulici se nachází základní škola. Promluvit s příbuznými se redakci nepodařilo, nechtěli situaci svého blízkého komentovat.

Podle starosty Jana Pospíšila se tu ale Kraus mladší poslední dobou nevyskytoval. „Už jsem ho delší dobu, tak rok, neviděl. Ale myslím, že v minulosti neměl žádné problémy,“ řekl Pospíšil.

Sdílnější byl jeden ze sousedů. „Znal jsem ho od malinka. Pak začal hrát,“ svěřil se osmdesátiletý muž a naznačil, že Kraus vyhledával hazardní hry.

„Dnes už bych ho ani nepoznala. Znala jsem jeho maminku, která pak umřela na rakovinu,“ vzpomíná další starousedlice. Ani ona by do Krause neřekla, že by mohl spáchat vraždu.

S domem sousedí i několik chalup. „Vůbec jsem ho neznal, bydlíme tu krátce. V létě jsem ho zahlédl na zahradě, tak jsme se pozdravili. Žádné problémy s ním nebyly, proto mě dost zaskočilo, když mi manželka poslala, proč po něm policie pátrá,“ míní muž obývající moderní chalupu hned vedle sídla Krausových.

Hledaný dvaačtyřicetiletý Kraus v minulosti pracoval v nedalekém lázeňském resortu. „Asi před pěti lety tu dělal skladníka. Osobně jsem ho neznala, ale minulý týden jsem ho viděla na plese v jednom z lázeňských sálů,“ vybavuje si Silvia Mitrášová, která pracuje v jedné z lázeňských restaurací.

Zmizelá žena z Liberecka

Podle informací iDNES.cz by obětí vraždy, ze které je Kraus podezříván, měla být pohřešovaná žena z Liberecka, po níž policisté vyhlásili pátrání v sobotu.

Žena se v databázi hledaných osob už nenachází, což iDNES.cz potvrdila liberecká policejní mluvčí Ivana Baláková.

Modrooká třiatřicetiletá žena z Liberce se naposledy ozvala ve čtvrtek navečer. O její bezpečnost se obával přítel, který zmizení mladé ženy nahlásil v sobotu nad ránem. Nezvěstná odjela na služební cestu, domů však nedorazila.