Tady máš, ty debile! Lidem bez roušky stříkají mladíci sprej do obličeje

„Jdu z práce, půl osmá večer. Přicházím ke svému autu na parkovišti, sundávám si batoh i respirátor, chci nastoupit. Najednou na mě najede cizí auto a z okénka se jenom ozve: ‚Tady máš, ty debile‘ a pak mi v očích přistane něco pálivého,“ popsal portálu iDNES.cz řidič sanitního vozu Tomáš Výrostek.

Paradoxní přitom je, že on sám v rámci svého povolání nosí několikastupňovou ochranu úst i nosu po celý den, vozí totiž covidové pacienty. „Sundat si roušku na liduprázdném parkovišti, když nastupuju do auta, snad není žádný zločin,“ diví se Výrostek.

Protože byl jen pár metrů od stanoviště záchranné služby, spěchal si tam vypláchnout oči a umýt obličej. „Nevím, co to bylo. Zprvu jsem se bál, že kyselina. Asi šlo o pepřák, protože ještě teď druhý den mě pálí a svědí obličej,“ posteskl si záchranář.

V autě, které ihned odjelo, identifikoval několik lidí. Ti se nahlas smáli. Vozu nesvítil levý světlomet.



Že nešlo o náhodu, ale dokládají další případy z Turnova, které portál iDNES.cz zdokumentoval. Scénář byl vždy podobný a pachatelé si záměrně vybrali kolemjdoucí, jenž neměli zakrytá ústa a nos.

„Viděl jsem je u Střelnice. Okénka auta stažená, zevnitř se ozývala hlasitá hudba a smích. Přibrzdili u nějakého starého pána, co tam venčil psa. Z okna na něj něco stříkli, neviděl jsem podrobnosti. Ale auto hned rychle odjelo a pán utekl pryč,“ informoval Miroslav Dočkal, svědek jednoho z incidentů.



Další se odehrál na opačné straně města, u parkoviště u supermarketu Billa. „Nesla jsem velký nákup. Přijelo vínové subaru, otevřeli okýnko a nastříkali mi to přímo do očí. Byla jsem tak rozčílená, že jsem sedla do auta a jela za nimi. Ale co bych si na druhou stranu pomohla,“ napsala Jana Černá, učitelka v mateřské školce.

Další lidé popsali svou zkušenost na sociálních sítích. „Cákali střešním oknem něco z pistolky, ale spíš na chodník,“ popsal jeden z uživatelů. „Mně se to stalo, když jsem jela na kole a předjíždělo mě auto, z jehož okýnka na mne šplíchli něco z PET lahve a pokřikovali u toho,“ uvedla Zdenka Horáčková.

Policisté zatím žádný případ nezdokumentovali. Žádají ale lidi, aby se se svým svědectvím přihlásili. „Oznámení jsme nepřijali žádné. Abychom to mohli prošetřit, potřebujeme, aby se nám ozvali poškození nebo i svědci,“ sdělila krajská policejní mluvčí Ivana Baláková.



Záchranář Tomáš Výrostek se po zjištění, že obětí útoku bylo víc a nejde tudíž o náhodu, rozhodl policii přihlásit. „Nechci z toho dělat senzaci, ale doufám, že je chytí. Jsem řidič sanitky, takže pepřák v očích fakt není nic, co by bylo k smíchu,“ dodal záchranář.