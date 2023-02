Ty děti s ním chtěly spát v ložnici, vypověděla žena souzeného pedofila

Některé výslechy v kauze libereckého pedofila s ohledem na citlivost případu proběhly s vyloučením veřejnosti. Zbylí svědci před krajským soudem v Liberci vzpomínali, jestli si všimli něčeho neobvyklého na vztahu obžalovaného k dětem, které s manželkou hlídali doma a na táborech.

Zneužívání se měl Jan R. dopustit v období od roku 2021 do 2022. Soudce se mimo jiné zajímal o průběh táborů, které dvaatřicetiletý Liberečan organizoval, i to, co o něm věděla manželka před svatbou.

V minulosti byl totiž za znásilnění dvakrát odsouzený, naposledy v roce 2007 za zneužití třináctileté školačky. O tom se jeho žena měla dozvědět až loni od policie.

„Byla jsem totálně v šoku, nechtěla jsem věřit, že by to udělal. Že mi vlastně celých šest let lhal,“ uvedla.

V bytě našla telefon s videem, na kterém figuroval její nahý manžel s holčičkou, a fotografie obnažených dětí. Obojí hned předala policii.

S manželem zůstává v kontaktu i nyní, když je ve vazbě. Navštěvuje ho a píší si, hlavně kvůli vlastním dětem. Když se s ním bavila o tom, co se stalo, tak se prý k několika znásilněním přiznal, jiná odmítal. „Pak už jsem to ukončila, protože se mi zvedal kufr,“ uzavřela.

Hlídání dětí navrhla manželka

S nápadem na hlídání dětí přišla sama. Za 60 korun na hodinu nabízela hlídání matkám, aby si mohly doma v klidu uklidit nebo dojít na nákup. Někdy zůstávaly děti u nich v bytě i přes noc.

Děvčata a chlapci spávali odděleně, holky většinou v ložnici s obžalovaným. „Chtěly tam spát, říkaly, že jim nevadí, že tam bude strejda,“ uvedla manželka Jana R. Ona sama zatím zůstávala v obývacím pokoji s nejmladším dítětem, aby nebudili ostatní.

Děti hlídali jak cizím lidem, tak příbuzným. V ložnici, obývacím pokoji a předsíni navíc nainstaloval Jan R. kamery. Chtěli tak mít prý přehled o synovi, který trpí vývojovou poruchou. „Vstal třeba o půlnoci a zapnul si televizi, tak jsme chtěli vědět, od kolika je vzhůru a co tam dělá,“ vzpomínala.

O tom, že by se záznam z kamer někde uchovával, nic neví. Ze spisu je zřejmé, že kriminalisté u obžalovaného našli tisíce souborů s dětskou pornografií.

Podle jedné ze svědkyň, která vypomáhala s dětmi i na táborech, si mohou částečně za znásilnění samy. „Mrzelo mě, že to udělal, ještě teď mě to mrzí. Ale jak bych to řekla – z poloviny za to můžou děti. Skákaly po něm, chtěly se mazlit. Když si sedl, tak přišla holka, začala ho objímat a řekla mu, že ho má ráda. Teď to taky říká a chce ho navštívit,“ vypověděla.

Svěřeným dětem podle ní bylo mezi třemi a třinácti lety. „Neptám se, nenačapala jsem ho, že by to dělal, ani jsem neviděla fotky. Takže nevím,“ ukončila svou výpověď. Obžalovaný se při čtvrtečním dopoledním jednání nevyjadřoval.

V úterý, kdy stanul před soudem v této věci poprvé, přiznal, že měl pohlavní styk s pěti dívkami, nebo že se o něj alespoň pokusil. Za znásilnění, zneužití dítěte k výrobě pornografie a z její samotné výroby mu hrozí až dvanáct let ve vězení.