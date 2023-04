Zoufalý boj o nového pediatra, město u hranic ho zatím hledá marně

„Současná dětská lékařka dostala nabídku z regionu odkud pochází, tudíž svou praxi ukončuje posledního června,“ vysvětluje starosta Hejnic Jaroslav Demčák.

Nového lékaře nyní město hledá především skrze sociální sítě a inzerce v lékařských médiích. Zatím ale neúspěšně. Že to s hledáním náhrady nebude lehké, věděl hejnický starosta již od začátku: „Bohužel se nyní vyrojila spousta informací o problémech, které má Česko s nedostatkem pediatrů. Obávám se, že tyto venkovské lokality jsou těmi posledními, které budou chtít představitelé zdravotních pojišťoven, ministerstva či lékařské komory řešit.“

Dle jeho slov v tomto případě selhává stát, který v podobných situacích neposkytuje potřebnou podporu. Především jde pak o samotné zdravotní pojišťovny, jež mají se zajištěním lékařské péče daným lokalitám pomoci.

Dalším důkazem nefunkčního zdravotního systému je podle starosty nedostatečné využití ukrajinských lékařů. „Na jednu stranu tu lékaři nejsou, ale na druhou se komora bojí cizinců. Myslím si, že když bude cizinec odborník se všemi papíry a bude umět relevantně česky, zdejším rodičům bude jedno, že to není rodilý Čech. Hlavně, že nebudou muset s nemocným dítětem do Liberce či Jablonce.“

Jen tři pediatři

V případě, že se městu nikoho nepodaří sehnat, o lékaře přijde nejen téměř tisíc dětí z Hejnic, ale i další z přilehlého okolí. Podle demografických údajů je nyní ve Frýdlantském výběžku přibližně čtyři a půl tisíce dětí a pouze tři pediatři – jeden v Novém Městě pod Smrkem, druhý ve Frýdlantu a třetí zatím právě v Hejnicích.

„Ve Frýdlantu nám vezmou jen naše novorozené dítě, to starší by muselo do Liberce, protože blíž místo nemají,“ popisuje svou situaci otec dvou dětí, které byly v péči nynější dětské lékařky v Hejnicích. „My třeba auto máme, ale znám několik místních rodin, které ho nemají a vlakem by to bylo s dětmi opravdu náročné.“

Kromě krásné lokality Hejnic může město zájemcům nabídnout moderně vybavenou ordinaci a městský byt. „V dnešní době to asi není dostatečné,“ domnívá se Demčák. Mnoho lékařů se prý chce nechat raději zaměstnat, odrazuje je rovněž malá lukrativnost oblasti či nadměrná administrativa.

Vyřešily by to umístěnky?

„Je to opět věc pro ministerstvo a jejich partnery, aby vymysleli například možnost administrativních pracovních pozic do ordinací. Lékařům by se výrazně ulevilo,“ dodává.

V souvislostí s hledáním městského pediatra se v Hejnicích dokonce objevují hlasy, které připomínají funkčnost dřívějších umístěnek. Ty v minulosti podle zákona umisťovaly absolventy do daných lokalit, koncem padesátých let se od nich ale ustoupilo.

„Zdravotník není nevolník. V době, kdy můžete svobodně pracovat ve všech zemích EU, to vůbec není možné,“ reagovala na připomínku o umístěnkách jedna z diskutujících na facebookovém profilu starosty Hejnic.