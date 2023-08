Retardéry moc nepomohly, Liberec do boje s driftery ve Vesci nasadí závory

„Je to naprosto neudržitelný stav, kdy v areálu Vesec vandalové a neukáznění řidiči – drifteři v noci páchají přestupky a ničí vybavení. Rozhodli jsme se proto instalovat na horní asfaltové parkoviště zábrany a parkoviště přes noc uzavřít, abychom tomuto jednání bránili,“ uvedl náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Ročně drifteři podle něj se svými auty v tomto areálu způsobí škody v milionech korun. Za pořízení a instalaci závor zaplatí město zhruba 300 tisíc korun.

Náměstek předpokládá, že v provozu budou nejpozději do konce letních prázdnin. Pokud někdo z návštěvníků zůstane v areálu do večera, nemusí mít podle něj strach, že by nevyjel.

„Ven budeme občany pouštět po kontrole kamerovým systémem, dovnitř už to nepůjde,“ doplnil náměstek.

Problém s driftery, kteří jezdí na toto parkoviště, je podle něj dlouhodobý. „Většinou je to tak, že zkouší, co ta jejich auta vydrží, a když to nevydrží, tak to klidně opřou do nějaké lampy veřejného osvětlení, do obrubníků a rozjíždějí sadovou výsadbu, která okolo je. Nerespektují vůbec nic,“ řekl Šolc.

Podle něj je sice parkoviště pod kamerovým dohledem, ani tak se ale driftery většinou nedaří ztotožnit. „Oni vědí, že páchají zlo, a vědí, že když si upraví nebo sundají espézetky, tak na ně nedosáhneme,“ uvedl náměstek.

Jediné, co zatím aspoň částečně pomohlo, bylo umístění silničních retardérů do ulice, která vede obytnou zástavbou k parkovišti v areálu a kudy jezdili rychlostí až 110 kilometrů v hodině. „Bojí se o karbonové lišty, které mají na autech, proto v těch místech jezdí pomalu, ale zase potom to rozbalí na tom parkovišti,“ dodal Šolc.