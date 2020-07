Liberec plánuje obnovit parkovací stání, řidiči zaplatí až 35 tisíc

„Udělali jsme to v dobré víře. Chtěli jsme dát rovnou šanci všem. Lidé si stěžovali, že je všude plno vyznačených stání, ale ta jsou po většinu dne prázdná a ostatní nemají kde parkovat. Všichni víme, jak obtížná situace na sídlištích s parkováním je. Tak jsme vyšli vstříc, ale těch stížností začalo chodit ještě víc. Psali zase jiní řidiči, ať ty značky vrátíme, že si za ně rádi zaplatí,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc (SLK).

Po roce tak radní systém znovu přehodnotili. Vyhrazená stání by se měla vrátit, budou ale za jiné ceny. Zatímco před zrušením platili lidé za ceduli P reservé mimo centrum města 10 tisíc korun, nově by to měl být dvojnásobek, tedy 20 tisíc korun za rok. Centrum města pak z předchozích dvaceti pěti tisíc zdraží na 35 tisíc korun za rok.

„Vybrané peníze chceme ukládat do speciálního fondu. Příjmy budou využity na vybudování nových parkovacích míst v dané lokalitě. Žádosti o vyhrazené stání navíc budeme posuzovat individuálně, nedostane ho automaticky každý, kdo požádá. Nechceme, aby se na sídlištích znovu objevil les značek a ostatní pak neměli šanci zaparkovat. Chceme, aby většina míst zůstala v dané lokalitě nevyhrazená. I proto jsme se rozhodli zvýšit takto výrazně cenu, už i to bude určitá regulace,“ doplnil Šolc.

Vyhláška by mohla platit od října

Návrh vyhlášky ale musí nejprve schválit zastupitelstvo. To se přes letní prázdniny neschází, takže nejbližší termín je až v září. Teoreticky by tak vyhláška, pokud projde, mohla začít platit letos v říjnu. Záměr už ale vyvolává mezi libereckými řidiči vlnu kritiky.

„Takže vše se vrátí, jak bylo, jen to bude dvakrát tak dražší. A míst k parkování bude pořád málo,“ myslí si například Martin Vacek ze sídliště Broumovská.

„Prodejem vyhrazených míst se pomůže těm nejbohatším a situace na sídlištích se dále zhorší, protože vyhrazená parkovací místa nejsou tolik efektivně využitá, protože jsou určena jen pro jedno konkrétní auto,“ sdělil zastupitel Jindřich Felcman (ZpL).

Náměstek Šolc přiznává, že moc pák na to, jak parkování na přeplněných sídlištích řešit, město nemá. Když radnice přišla s návrhem na placená místa na sídlištích pro místní obyvatele, nesetkalo se to také s úspěchem. Proti byla většina bytových družstev. Určitým řešením by mohla podle Šolce být parkoviště postavená za peníze soukromých investorů.

„Je řada míst po Liberci, kde je hned u silnice soukromý, volný pozemek. Kdyby si na něm chtěl majitel udělat soukromé parkoviště, byl by to po stránce legislativní velký problém. Ale když by se toto parkoviště zařadilo do městského parkovacího systému, už je to povolování jednodušší,“ vysvětlil Šolc.

„Za to bychom umožnili takovému podnikateli tam deset let prodávat tato vybudovaná parkovací místa lidem, kteří o to budou mít zájem. Při platbě třeba dvacet tisíc za rok už by se jim to mohlo vyplatit. Po deseti letech by se parkoviště stalo součástí parkovacího systému města, které už by si pak následně ta místa samo prodávalo,“ zmínil.

Podle Šolce už radnice vyjednává s několika případnými investory. Jestli do projektu skutečně půjdou, ale zatím není jasné.