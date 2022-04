Lidé mohou jít po operaci dříve domů, říká liberecký ortoped

Jak a proč je to pro všechny výhodné, vysvětlil lékař libereckého traumatologicko-ortopedického centra Roman Mizera.

V čem nový systém operací spočívá? O kolik dní se pooperační doba zkrátila?

Zavedli jsme systém péče pro pacienty, kteří čekají endoprotézu kyčelního nebo kolenního kloubu, v němž využíváme takzvaný klinický protokol. Touto formou kontrolujeme všechny kroky, které v přípravě, samotné operaci i pooperační fázi děláme. Co se týče doby hospitalizace, tak z prvních výsledků i přes nepříznivé okolnosti dané pandemií vyplývá, že se nám podařilo zkrátit dobu hospitalizace z průměrně třinácti dnů, které jsme měli v roce 2019, na sedm dní.

Používají podobný systém i v jiných českých nemocnicích?

Nemyslíme si, že jsme jediná ortopedie v republice, která zkracuje dobu hospitalizace. Ale systém, který jsme zavedli a který i přes zkrácení pooperační doby neznamená zhoršení péče pro pacienty, zřejmě používáme jako jediní.

Pacienty musíte na tento průběh připravit. Jak to probíhá?

Jednou z nejdůležitějších změn jsou edukační semináře. Konají se dva až tři měsíce před operací, což je dostatečně dlouho na to, aby si pacienti stihli všechno připravit a naplánovat. Na semináře přichází pacienti s doprovodem, aby záchyt informací byl co nejvyšší. Dozvědí se o tom, jak se na operaci připravit, jak si doma zařídit domácnost, co si s sebou vzít do nemocnice, jak spolupracovat se svým praktickým lékařem na předoperačních vyšetřeních. A samozřejmě také, jak probíhá samotná operace a co je čeká v nemocnici, a to nejdůležitější: co se stane potom, až půjdou z nemocnice domů. To znamená, aby měli objednané rehabilitační lůžko, rehabilitační pomůcky, následnou pooperační péči, lázně a podobně…

To může některým pacientům připadat náročné. Přistoupí na to všichni?

Seminářů se zúčastní zhruba 85 procent pacientů. Většinou platí, že čím je pacient nemocnější, starší a čím horší podmínky v domácnosti má, tak tím spíše by se jej měl zúčastnit, aby se na operaci mohl dobře připravit. Člověk, kterému je čtyřicet, tak má většinou rodinu, dobré zázemí a z nemocnice jde rovnou domů, může ambulantně rehabilitovat a všude si dojede autem. Zatímco pacient, který má věkový nebo zdravotní handicap, by se měl o to lépe na operaci připravit.

Je nemocnice schopná, třeba starším pacientům, pomoci v zařizování některých záležitostí, například rehabilitačního lůžka?

Samozřejmě. Na semináři obdrží pacienti potřebné kontakty a v nemocnici funguje sociální služba, která by jim také mohla pomoct. My se ale primárně snažíme naučit naše pacienty, aby se o své zdraví zasloužili také trochu sami. To, že za něj přijmou odpovědnost, má vliv i na pooperační průběh. Pacienti už by dnes neměli být tak pasivní jako v minulosti, kdy se odevzdali svému panu doktorovi do rukou a čekali, že všechno dobře dopadne. My se snažíme, aby se už od té předoperační chvíle lidé na léčbě podíleli, byli informovaní a zároveň zodpovědní za to, co si všechno objednají a co si domluví. Součástí protokolu je i snaha narušit co nejméně pacientům životní styl. To znamená – co nejméně invazivních vstupů, nedáváme například močovou cévku, snažíme se i tu anestezii přizpůsobit tak, aby člověk mohl hned po operaci začít chodit a fungovat, jak potřebuje.

MUDr. Roman Mizera Narodil se v roce 1985. Pochází z Mladé Boleslavi. Vystudoval všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě a postgraduální studium, obor experimentální chirurgie. V liberecké nemocnici pracuje 12 let, kromě toho je klubovým lékařem týmu HC Bílí Tygři Liberec a národní hokejové reprezentace.

I po endoprotéze kyčle je pacient schopný hned chodit?

Drtivá většina pacientů je schopná se ještě v den operace postavit na nohy, samozřejmě za asistence lékaře a sestřičky. Má to velmi dobrý vliv i na snížení bolestí, zmenšení spotřeby analgetik a celkový komfort pro pacienty je opravdu veliký. Většina lidí to úplně v pohodě zvládla.

Jaké máte ohlasy od pacientů? Nemají někteří třeba strach a nezůstali by raději v nemocnici?

Samozřejmě nikoho nevyhodíme. Pokud se vyskytnou komplikace nebo to fyzicky nezvládne, tak s ním dál pracujeme na našem oddělení. Pacienti jsou s tím spokojení, a i ti kteří u nás byli hospitalizovaní s náhradou v předchozím systému, tak jsou nadšení a drtivá většina ohlasů je pozitivní.

Kolik případů už jste tímto způsobem odoperovali?

V tomto systému už jedeme rok a půl, ale přišly do toho koronavirové vlny, kdy se přestalo operovat. I tak už ale systémem prošly nižší stovky lidí.

Probíhaly edukační semináře i během koronavirových vln?

Pro tyto případy máme natočený videoseminář a k dispozici je i brožura, v níž pacienti najdou všechny kontakty. Fyzická přítomnost na semináři se úplně nahradit nedá, protože dotazy, které na něm lidi kladou, jsou velmi důležité.

Během posledních dvou let byla kvůli pandemii několikrát omezená elektivní péče. To prodloužilo čekací doby na operace. Jaká je momentálně situace?

Snažíme se dohánět, plníme každou volnou skulinku, ale pořád se na operace čeká přes rok. Pacientů je tolik, že i když zkrátíme dobu hospitalizace a snažíme se o maximální efektivitu, tak se čekací doba výrazně nezkracuje.

Ale kdyby byla pooperační doba delší, tak by se čekací lhůty také prodloužily?

To ano, nevešli bychom se na standardní oddělení. Teď nás ale trápí kapacita operačního sálu. Momentálně ale děláme více výkonů než před pandemii.

Za loňský rok jste dokonce měli rekordní počet operací, více než pět set endoprotéz. Jak se to dalo zvládnout při všech karanténách a izolacích?

Problém byl především ve středním personálu, kdy sálové sestry jely na hranici svých možností. Pak nám hodně pomohli kolegové z Turnova, kde jsme získali operační prostor a odoperovali jsme zde asi sto kloubních náhrad.

Jedete pořád ve stejném tempu? Jak se to dá vydržet?

Dá se to vydržet. Podmínkou je ale dobrý systém a řád. Pokud všechny složky nemocnice, praktických lékařů i pacienti spolupracují a jsou ochotní jít do pracovních kompromisů, tak to fungovat může. Naše kancelář jede na 120 procent, denně naši zaměstnanci telefonují desítkám pacientů a zajišťují, aby byli připraveni a měli vše připravené k operaci. Protože když někdo zruší operaci na poslední chvíli, tak je to pro nás ztracené místo, na kterém mohl být někdo, kdo už na ni čeká dva roky. Snažíme se proto tyto výpadky minimalizovat. Do toho samozřejmě jsou operace, které nepočkají, zlomeniny, uvolněné náhrady… Zdá se, že vlna omikronu už je ale za námi a snad pojedeme ve standardním režimu.

Jak se v době, kdy byla omezená elektivní péče, vybírali pacienti, kteří půjdou na operaci? To muselo být složité.

Většinou jde o konsenzus s kolegy a s panem primářem, tak abychom vybrali pacienty, kteří nejvíce potřebují náhradu na základě rentgenového snímku, klinického stavu, bolesti a tak dál. Museli jsme vybrat lidi, kteří opravdu nemohli čekat rok, až se situace uklidní, a ty jsme se snažili odoperovat za každou cenu. Co je ale pravda, že lidé, kteří mají normální artrózu kyčelního nebo kolenního kloubu a čekají na operaci déle, než bylo zvykem, přichází s horšími nálezy a těžším poškozením kloubu. To ve výsledku znamená, že operace jsou pak technicky náročnější a rehabilitace je delší.