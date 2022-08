Růst cen energií může kraj stát až půl miliardy, ohrozí i opravy silnic

11:46

Vedení Libereckého kraje se obává navyšování nákladů na energie. Za současné situace by totiž kraj mohl zaplatit oproti předpokladu až o půl miliardy více. Peníze by pak mohly chybět jinde. Kraj chce apelovat na vládu, aby co nejdříve přijala opatření, která by situaci co nejefektivněji vyřešila.