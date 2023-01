Každému 25 tisíc, nechci jít sedět, snažil se opilý řidič podplatit hlídku

Policejní hlídka pětadvacetiletého muže zadržela loni na konci listopadu.

„V noci krátce po půl druhé hodině v Jablonci nad Nisou v ulici Podhorská řídil motorové vozidlo Mercedes-Benz Citan. Provedenou kontrolou policisté zjistili, že tento muž má v současné době soudem vysloven zákaz řízení motorových vozidel, a to až do ledna roku 2024. Navíc provedenou dechovou zkouškou v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu 1,33 promile,“ řekla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Muž se rozhodl situaci vyřešit tím, že oba policisty zkusil podplatit. „Každému z policistů nabízel částku 25 tisíc korun s přeposláním peněz na účet za to, že na událost zapomenou a nechají ho jít. Tímto jednáním si samozřejmě značně přitížil. Policejní hlídka, která jej následně zadržela, ho upozornila na to, že se dopustil dalšího trestného činu,“ pokračovala Sochorová.

Mužovo počínání natočila kamera jednoho z policistů. „Opravdu vám zaplatím prostě klidně každýmu pětadvacet tisíc. Není to vůbec problém,“ říká muž ve videu a dodává, že je to proto, aby nešel do vězení. „Půjdu sedět, chlapi. Fakt půjdu sedět!“

Policisté muži na záznamu následně vysvětlují, že řídil pod vlivem alkoholu a se zákazem řízení a že se je navíc pokusil podplatit. „To jste si zavařil na další problém,“ zmiňuje jeden z nich.

„To je mezi náma,“ snaží se situaci zachránit muž, ale marně. „To mezi náma není,“ dodává policista.

Policisté muže viní z podplácení, ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hrozí mu za to až šest let vězení.