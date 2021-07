Liberecký kraj po kritice otočil, historický most v Poniklé nezbourá

„O odložení rekonstrukce historického mostu přes Jizeru v Poniklé jsme se rozhodli po zralé úvaze a intenzivních debatách s odborníky. Původně naplánovaná stavba nového mostu, která by znamenala zánik toho stávajícího, se ruší,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Kraj podle jeho slov podnikne všechny potřebné kroky k tomu, aby se most podařilo zachránit v jeho původní podobě.

„V této souvislosti budeme iniciovat jeho prohlášení za technickou památku. V budoucnu hodláme také při rekonstrukcích historických silničních staveb ve spolupráci s Krajskou správou silnic Libereckého kraje konzultovat chystané projekty i s památkáři,“ dodal Půta.

Od původního projektu na zbourání starého mostu a vybudování nového tak kraj upustil. Nyní proto hledá cesty, jak se s firmou Raeder & Falge, jež měla rekonstrukci provést, finančně vyrovnat.

„Vše nasvědčuje tomu, že nedaleko od stávajícího mostu vyroste most nový, který bude sloužit pro dopravu. Termín výstavby však zatím nelze odhadnout,“ dodal Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy.

Proti demolici byli odborníci i místní

Proti demolici mostu se ozvala řada odborníků i místních obyvatel. „To není jen tak obyčejný mostek v Horní Dolní. Pro Jizeru je ikonický. Je to ukázka špičkového stavitelství té doby. Dnes by nikdo něco takového neuměl postavit. Úžasná kamenářská ruční práce. Už tehdy byl postaven tak, že vydrží i současnou mnohatunovou dopravu. Zbourat ho je výraz nekulturnosti, barbarský čin,“ poukázal před časem stavební historik Michal Panáček.

Most na Mejtě v Poniklé měl být podle něj už dávno prohlášen za technickou památku. „Jenže nikdo na to moc netlačil. Zřejmě nikoho nenapadlo, že by ho chtěl někdo zbourat,“ myslí si Panáček.

Klenutý most z kamene měl nahradit 53 metrů dlouhý most ze železobetonu, který měl mít také tři oblouky, aby alespoň vzdáleně připomínal svého předchůdce. Stát měl 17,8 milionu korun.