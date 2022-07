Estakáda přes údolí nám vezme vodu, brojí obec proti mostu a volá právníky

Budeme se bránit klidně žalobou u soudu. Takto rozhodný postoj zastává obec Nová Ves u Chrastavy. Zastupitelstvo obce už vyčlenilo prozatím tři sta tisíc korun na právníky, kteří ji budou zastupovat ve sporu s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD).

Nová Ves tak nevzdává svůj boj proti mostní estakádě, která má přetnout údolí Jeřice a pod ní ležící Novou Ves. Téměř 800 metrů dlouhý most s 12 pilíři má být ve výšce 34 metrů nad zemí.

ŘSD s ním počítá jako se součástí nové silnice první třídy z Krásné Studánky do Dětřichova u Frýdlantu. Tam by se silnice měla v budoucnu napojit na plánovaný obchvat Frýdlantu. Komunikace má zlepšit dopravu mezi Libercem a Frýdlantem.

„Soudní cestou se budeme bránit už jen kvůli tomu, že z toho projektu je cítit lobby stavebních firem, úplně se vytratil selský rozum. Snažíme se argumentovat tím, že projekt je přes třicet let starý, tudíž zastaralý a měl by se uzpůsobit dnešním poměrům. Nechceme tu žádný most, který se svými rozměry rovná Nuselskému mostu v Praze,“ říká starosta Nové Vsi Vratislav Nečina.

„Ten most má být výš, než je koruna hráze přehrady Mlýnice, kolem které povede. Přitom paradoxně v územním plánu stojí, že okolí přehrady má být rekreačně sportovní zóna. Jsem zvědavý, kdo se pod tím mostem bude rekreovat,“ dodává.

Největší strach má Nová Ves z ohrožení zdrojů pitné vody. Mostní pilíře mají stát přesně v místech, kde jsou tři vrty podzemní vody, na kterých je závislá celá obec.

„A to nemluvím o devastaci krajiny, kterou tento most představuje. Rybáři přijdou o chovný potok. Naši dopravní obslužnost přitom tato nová silnice neřeší, nepočítá se s žádným sjezdem do Nové Vsi. Nám to přinese jen hluk a problémy se slanou vodou. Až se bude v zimě na mostě solit a dál na Albrechtický kopec, všechno to steče k nám,“ stěžoval si už dříve místostarosta Viktor Portele.

Že nejde v případě ztráty vody o liché obavy, potvrdil na veřejném projednávání před třemi lety hydrogeolog Radan Šmít. „Ještě než by se most začal stavět, musel by investor na vlastní náklady zajistit lidem náhradní zdroj vody. Buď je napojit na vodovodní řad nebo zřídit nové studny. Protože kvůli zakládání mostních pilotů jednoznačně o vodu přijdou.“

I proto si chce Nová Ves najmout právníky, kteří jí pomohou obec ochránit před plánovaným mostem, potažmo celou novou silnicí na Frýdlant.

„Teoreticky bychom to mohli celé zablokovat na desítky let, když bychom teď neschválili územní plán obce. Jenže takhle to nechceme, omezili bychom tím i naše občany, nemohli by si nic postavit,“ uvedl Nečina.

Pomoc hledají u ministerstev

Nová Ves se tak chce obrátit i na příslušná ministerstva, a to životního prostředí, dopravy a také financí.

„Protože ten most bude nejdražší položkou celé nové silnice na Frýdlant, ale podle nás jde o vyhozené peníze. Původní projekt měl stát dvě miliardy, při dnešních cenách to bude tak pět miliard. Mnohem efektivnější a levnější by bylo rozšíření stávající silnice z Mníšku na Frýdlant. A nebo když chce někdo utrácet, tak ať pod Albrechtickým kopcem udělají tunel. Odpadly by tak problémy, které jsou na kopci v zimě, protože ty tam budou i u nové silnice,“ myslí si starosta.

Ředitelství silnic a dálnic ale s jinou variantou nového tahu na Frýdlant nepočítá.

„Trasa je v souladu s územními zásadami Libereckého kraje. Ten pro novou silnici vytyčil tento koridor, který musíme dodržet. Rozšířit současnou silnici z Mníšku na Frýdlant nejde, má nevyhovující parametry a musely by se kvůli tomu bourat některé domy,“ sdělil už dříve ředitel liberecké pobočky ŘSD Jan Wohlmuth.

Ředitelství silnic a dálnic už vyhlásilo soutěž na zajištění maxima údajů o inženýrsko-geologických poměrech v místě stavby a posouzení, zda zvolená konstrukce mostu je správná s ohledem na stabilitu podloží. Výsledky zatím nejsou známé.