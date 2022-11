Potrubní pošta prošpikovala libereckou nemocnici, sanitářům šetří čas

Potrubní pošta je primárně určena na přepravu biologických vzorků, léků, zdravotnického materiálu a dokumentů.

„Protože se u nás přepraví každý den několik tisíc biologických vzorků, znamená tento způsob přepravy nejen zrychlení a zefektivnění přesunu materiálu, ale také velikou úlevu pro sanitáře, kteří nyní vzorky mezi budovami přenášejí. Denně se zde patrony posílají v průměru sedm set krát,“ uvedl mluvčí krajské nemocnice Václav Řičář.

O zavedení potrubní pošty se v liberecké nemocnici hovořilo řadu let. Systém je momentálně v testovacím provozu, aby mohli technici vychytat případné nedostatky.

„Zaučujeme také personál, jak s ním zacházet,“ poznamenal mluvčí. Celý princip zasílání je podle něj velmi jednoduchý.

„Sestra dá vzorek do pouzdra, ideálně několik vzorků, protože dovnitř se jich vejde až čtyřicet, zadá na displeji své stanice číslo stanice cílové, tedy té, kam chce vzorek poslat, a pouzdro do ní na výzvu vloží. To je vše. O nic víc se už nemusí starat. Systém identifikuje pouzdro a odešle jej na požadovanou stanici. Prázdná či znovu naplněná pouzdra pak opět zamíří zpět uživateli, který je poslal, a tak stále dokola,“ popsal mluvčí.

Kapsle putují díky podtlakům a přetlakům

Délka celého nemocničního poštovního potrubí činí 1,9 km. Po celé nemocnici je rozmístěno třicet čtyři jednotlivých stanic potrubní pošty.

„Srdcem je centrála potrubní pošty, ze které se řídí veškeré transporty. Většina pouzder je zde pomocí RFID technologie identifikována a překládána na takzvaném karuselu a výhybkách a v řádu minut pak přesouvána do určených oddělení nemocnice. Ve strojovně potrubní pošty pak dmychadla vytvářejí podtlaky a přetlaky, díky nimž pouzdra potrubím putují,“ vysvětlil mluvčí.

Jedna stanice se od těch běžných odlišuje. „Jedná se o stanici v laboratoři Oddělení klinické biologie, kde se z důvodu vysoké frekvence zásilek používají takzvaná autovykládková pouzdra. To znamená, že pouzdro s materiálem se zde po příjezdu ve stanici automaticky otevře a patrona vyklopí svůj obsah. Následně pouzdro automaticky odjíždí zpět k uživateli, který pouzdro poslal,“ doplnil nemocniční technik Martin Tvrzník.

Nemocnice nyní používá celkem 178 pouzder, která se prohání potrubím rychlostí kolem pěti metrů za sekundu. Nejdelší trasa vede na transfuzní oddělení a klinickou hematologii. Pouzdro odtud putuje čtyři minuty.

Samotná stavba zařízení trvala půl roku a stála necelých třicet milionů, přičemž z větší části pokryla náklady dotace. Liberecká nemocnice dosud měla potrubní poštu jen mezi dvěma patry na oddělení nukleární medicíny, kterou zřídila při modernizaci tohoto oddělení v roce 2015.