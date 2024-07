Mozek vyšetří za 15 minut. Nemocnice v Jablonci má nejmodernější přístroje

Do provozu uvedli i dva klíčové přístroje, kromě již zmíněného počítačového tomografu i špičkovou magnetickou rezonanci.

„S novými investicemi do našeho přístrojového vybavení přinášíme pacientům zlepšení poskytované zdravotní péče. Nové CT se širokým detektorem nám poskytuje vynikající kvalitu obrazu ve velmi rychlém čase. Díky tomu dokážeme vyšetřit ve stejném čase více pacientů než v minulosti,“ upřesnil primář radiodiagnostického oddělení jablonecké nemocnice Jaromír Frydrych.

Nový systém je také šetrnější ke zdraví pacientů i personálu, protože je vystavuje výrazně nižší dávce ozáření, než je tomu u starších systémů.

Mozek plnohodnotně vyšetří za 15 minut

Důležitou roli v diagnostice podle Frydrycha začíná čím dále více hrát také umělá inteligence, kterou moderní přístroje využívají. I díky ní získává personál ihned kvalitní snímky.

„Co se týká obrazové kvality, domníval jsem se, že rozdíl oproti předchozímu ‚magnetu‘ nebude tak významný. Nicméně díky nové technologii rychlého zobrazování máme k dispozici snímky ve vynikající kvalitě,“ řekl Frydrych „Dříve jsme nebyli schopni tyto 3D sekvence dělat rutinně, protože trvaly velmi dlouho. Nyní dokážeme plnohodnotné vyšetření mozku provést za patnáct minut, což je o deset minut méně. Vyšetření kolena se zkrátilo z průměrných dvaceti na třináct minut. Vůbec jsem nečekal takový pokrok a z výsledků jsem nadšený.“

Nové CT otevřelo jabloneckému týmu nové možnosti detailnějšího vyšetření u lidí se sníženou funkcí ledvin. Spektrální počítačový tomograf také dokáže snáze zjistit ischemii mozku. Nová magnetická rezonance zase umožňuje vyšetřit obézní pacienty díky širšímu průměru tunelu.

Letošní investice dosáhnou 80 milionů korun

Modernizace vybavení jablonecké nemocnice byla možná díky penězům z Evropské unie, které pokryly veškeré náklady. „Z evropským dotací jsme obměnili všechny čtyři velké přístroje – nejen CT a magnetickou rezonanci, ale také skiagrafii a mamograf,“ doplnil Frydrych.

Jablonecká nemocnice chce s nákupy moderního vybavení pokračovat a zapojit se také do screeningu rakoviny prostaty.

„Díky novým přístrojům se zvýšila kapacita i kvalita prováděných vyšetření. V nejbližší budoucnosti se plánujeme zapojit do onkoscreeningu prostaty i dalších programů. Proto investujeme vysoké částky z různých zdrojů, v roce 2024 to bude zhruba 80 milionů korun,“ podotkl ředitel nemocnice Vít Němeček. Nové vybavení by v budoucnu mělo významně pomoci i těm, kteří potřebují vyšetření na rakovinu prostaty.

„Abychom splnili technické požadavky na screening karcinomu prostaty, chceme pořídit další přístroj, výkonnou tříteslovou magnetickou rezonanci. Pacientů s podezřením na toto onemocnění je mnoho a čekací lhůty jsou bohužel dlouhé. Už nyní vyšetřujeme prostatu u deseti mužů týdně a jsme zoufalí, protože nám telefony nepřetržitě drnčí a musíme dávat termíny nezřídka až za tři měsíce. A to je u pacientů s podezřením na zavážené onemocnění dlouhá čekací lhůta,“ dodal primář Jaromír Frydrych.