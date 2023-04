V létě bude jasněji o osudu nemocnice, petice je proti akciové společnosti

Zastupitelé pověřili ředitele nemocnice, aby do tohoto termínu připravil varianty, jak to může být se třetím největším zdravotnickým zařízením v kraji do budoucna dál.

Jak již MF DNES na konci ledna informovala, proti přerodu na obchodní společnost koluje petice. Tu podepsali nejen obyvatelé Jablonce, ale i některý personál nemocnice. Ke konci března na ní bylo bezmála tři tisíce signatářů.

Například předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková uvedla, že akciová společnost může znamenat ztrátu kontroly města nad nemocnicí či zhoršení platových podmínek lékařů a sester.

„Akciová společnost není právní forma, která je vhodná pro fungování zdravotnických zařízení. Zřizovatel nemocnice jako veřejnoprávní subjekt má možnosti neomezené kontroly, vstupu do hospodaření organizace. Pokud je zařízení však transformováno na obchodní společnost, tak zde dozoruje představenstvo a rozhoduje rada. Ty kroky jsou pak celkem složité,“ uvedla Žitníková.

Tabulkové platy vs. smlouva

Dodala, že zaměstnanci příspěvkových organizací jsou odměňováni podle nařízení vlády a mají jistotu tarifních platů, které rostou, kdežto zaměstnanci obchodních společností mají mzdu dle smlouvy.

„Například sestra z obchodní společnosti má 26 600 korun. V příspěvkové organizaci má od desáté platové třídy nárok na plat, který začíná na dvaceti osmi tisících a končí skoro na čtyřiceti. Přesčasy v příspěvkové organizaci jsou dvacet procent za noční práci a dvacet pět za víkendy, v akciové společnosti je to pouze deset,“ tvrdila předsedkyně.

Ředitel jablonecké nemocnice Vít Němeček ale už dříve označil za mýtus tvrzení, že po přeměně na akciovou společnost na tom budou pracovníci finančně hůř, když už je nebude chránit platová tabulka.

„V současné době v naší nemocnici prakticky žádný zaměstnanec nepracuje za tabulkový plat. Všichni mají platy vyšší, velká část výrazně. Pokud by nemocnice vyplácela pouze tabulkové platy, byl by to její konec –⁠ řada zaměstnanců, především lékařů, by odešla jinam a nemocnice by přestala fungovat,“ uvedl Němeček pro ČTK.

Rozvoj na příštích deset let

Primátor Jablonce Miloš Vele sdělil, že ředitelovu „zprávu“ projedná rada a pak zastupitelstvo. „Projednáme také návrhy rozpočtových variant scénářů rozvoje na příštích deset let,“ řekl Vele.

Ten již dříve uvedl, že veškeré investice do nemocnice hradí město. „Doposud se nám to dařilo, ale nedovedu si představit, že budeme do nemocnice dávat větší peníze, když například ceny energií budou tam, kde jsou teď,“ konstatoval primátor.

V Libereckém kraji jsou akciovými společnostmi obě krajské nemocnice –⁠ v Liberci a České Lípě, nemocnice v Jilemnici a Semilech provozuje akciová společnost MMN. Ve všech drží Liberecký kraj majetkový podíl a přispívá na investice.

Podle hejtmana Martina Půty je transformace Nemocnice v Jablonci a majetkový vstup kraje na rozhodnutí jabloneckého zastupitelstva. Kraji podle něj nejde o ovládnutí nemocnice, zájem má o minoritní podíl.