Nemocnice nechce bývalou frýdlantskou chirurgii, dům může sloužit seniorům

Budova u hlavního vchodu, ve které byly kromě chirurgie v průběhu let i lékařské pokoje, nutriční poradna, rehabilitace, centrální odběry či ředitelství nemocnice, letos pomyslně oslaví 120 let. Ovšem prázdná.

„Ten objekt je pro dnešní potřeby nemocnice stavebně naprosto nevyhovující. Určitě ho nijak nevyužijeme. Je proto na městě, jakou náplň pro tuto historickou budovu najde,“ sdělil už před časem Jan Rais, technický ředitel Krajské nemocnice Liberec, pod kterou frýdlantská nemocnice už třetím rokem spadá.

Jedna z vizí počítala například s tím, že by se bývalá chirurgie využila ve velkém pro rehabilitaci pacientů po těžkých operacích, mrtvicích a podobně. Další plán pak navrhoval její proměnu na domov seniorů nebo dům s pečovatelskou službou. A právě tuto myšlenku se teď rozhodlo město Frýdlant víc rozpracovat.

„Protože Krajská nemocnice Liberec o bývalou chirurgii nejeví zájem, zůstává tato budova v našem majetku. Nakonec zastupitelstvo rozhodlo, že začneme spolupracovat s Církví československou husitskou, která ve Frýdlantě provozuje Domov U Spasitele. Bývalá chirurgie by se měla přestavět právě pro potřeby jeho klientů. Uvažuje se nejen o rozšíření počtu pobytových lůžek pro osoby starší 65 let, ale i o zřízení odlehčovací služby pro rodiny pečující o seniory nebo o zřízení denního stacionáře,“ nastínil místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Kapacita Domova nestačí

Současná kapacita Domova U Spasitele, který pečuje o staré lidi z Frýdlantska, kteří potřebují pravidelnou pomoc, už totiž nestačí. Domov teď disponuje 45 lůžky, která jsou stále obsazená.

„Už nyní je poptávka po našich službách vyšší, než co můžeme zajistit. A jak populace nadále stárne, je předpoklad, že pobytových lůžek pro seniory bude potřeba mnohem víc než dnes,“ poukazuje ředitelka Domova U Spasitele Milada Kochanová.

Už teď chybí v Libereckém kraji více než 400 sociálních lůžek. Prostor pro rozšíření kapacity ale v současném objektu v Máchově ulici, kde Domov u Spasitele sídlí, není.

„Budova nenabízí žádnou možnost, jak počet lůžek navýšit. Navíc narážíme na to, že při stávajícím uspořádání nejsme ani schopni naplnit některé technické standardy. Například, že většina pokojů má být jednolůžkových, že součástí pokoje má být sociální zařízení nebo že šířka dveří musí umožňovat projetí lůžka. I proto možnost přestěhování klientů v budoucnosti do budovy bývalé chirurgie vítáme,“ dodává Kochanová.

A slovo budoucnost je tu na místě. S žádným rychlým přesunem domova pro seniory do areálu nemocnice se nepočítá. „Realizaci odhadujeme tak do deseti let. Teď teprve vznikne pracovní skupina, která projekt přestavby bývalé chirurgie dostane na starosti. Nejdůležitější ovšem bude sehnat na to všechno peníze, což bude v řádu desítek milionů korun,“ dodal Ramzer.

I po vystěhování však nezůstane Domov U Spasitele prázdný. Stále se s ním počítá pro sociální služby. „Ideálně bychom zde chtěli mít domov s pečovatelskou službou a startovací byty pro děti z dětského domova. Právě vzájemné obohacování dvou generací vidíme jako přidanou hodnotu. Zatím jde ale o vizi, o které budeme v příštích letech ještě diskutovat,“ uzavírá Kochanová.