Města i kraj plánují investice. Peníze půjdou na mosty, nemocnici či divadlo

Pro Liberec je jedním z hlavních cílů spolupráce na výstavbě Centra urgentní medicíny a parkovacího domu v krajské nemocnici.

„Oproti původnímu finančnímu plánu, který byl zhruba 80 milionů, jsme se rozhodli nad rámec původní dohody na tuto investiční akci uvolnit přibližně o sto milionů více. Za mě se jedná o jednu z nejzásadnějších investičních akcí na území města,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Druhou důležitou investicí bude výkup strategických pozemků pod lanovou dráhou na Ještěd. „O jak vysokou částku půjde, musí stanovit až znalecké posudky,“ dodává primátor.

V roce 2023 pak plánuje město zahájit rekonstrukci administrativní budovy Uran. Také by měly být dokončeny proměny několika školních budov. „Nejvýznamnější je pak dokončení rekonstrukce Liebiegova paláce,“ podotýká náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Významný posun čeká rovněž budování městského okruhu. „A to v podobě další etapy výstavby Nové Pastýřské, kde se v roce 2023 postoupí ve zhotovení nového parkoviště P+R a propojení do Tržního náměstí,“ uvádí náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

V Jablonci zvelebí sídliště i okolí přehrady

V Jablonci se mohou obyvatelé těšit na řadu rekonstrukcí. Za zhruba 20 milionů korun se promění část sídliště Šumava, 22 milionů si vyžádá rekonstrukce opěrné zdi v ulici Pod Baštou pod Mírovým náměstím, nová okna a zateplení pak získá Základní škola Kokonín.

Město bude pokračovat ve výstavbě modulových stánků u přehrady. Dokončí práce na mšenském břehu v lokalitě U Prutu a pokračovat bude v zátoce u bazénu. V ulicích Jablonce také dojde na výměnu osvětlení.

První etapa, při které se vymění téměř tisíc svítidel, začala již v loňském roce. „Výměna veřejného osvětlení za LED světla je rozplánována do etap, hotovo by mělo být do konce roku 2025, předpokládaná úspora je až 75 procent nákladů na osvětlení,“ vysvětluje mluvčí radnice Jana Fričová.

V České Lípě dokončí Jiráskovo divadlo

Rok 2023 se v České Lípě ponese především v duchu dokončení několika velkých investičních akcí. Dokončené bude po více než dvou letech intenzivních stavebních prací Jiráskovo divadlo, hotová by měla být také rekonstrukce budovy bývalé České pojišťovny, která odstartovala v září 2022 a do které se po jejím dokončení přestěhuje zhruba 60 úředníků.

Hotová by měla být také lávka, která propojí dvě českolipské čtvrtě rozdělené silnicí I/9 Svárov a Kopeček, taktéž nový azylový dům pro matky s dětmi a také poslední pavilon speciální školy Jižní.

Na jaře 2023 se rozjede největší investiční akce města za dlouhé roky, a to výstavba venkovního bazénu v přírodním areálu v Dubici. Dokončena také bude kompletní projektová dokumentace rekonstrukce Kounicova domu, do kterého se poté přesune Dům dětí a mládeže Libertin.

„Hned jakmile budeme mít projektovou dokumentaci hotovou, chceme vysoutěžit zhotovitele stavby. Zároveň na začátku roku 2023 vypíšeme architektonickou soutěž o návrh nové budovy městské knihovny v centru města. Po skončení soutěže budeme mít konkrétnější představu, jak bude nová knihovna vypadat,“ říká starostka města Jitka Volfová. „Nečeká nás toho málo, ale věřím, že se vše povede,“ dodává starostka.

Nový most přes Jizeru

Nejdůležitější investicí v roce 2023 bude v Semilech výstavba nového mostu přes Jizeru na náměstí.

„Je to investice Libereckého kraje, na kterou město Semily přispívá. Nově bude mít most široké a bezpečné chodníky pro pěší a výstupy na všech čtyřech stranách. Stavba se dotkne i ulice Na Mýtě. S tímto podnětem přišla VHS Turnov s tím, že při uzavírce mostu budou realizovány sítě v této komunikaci. Opět s účastí města Semily,“ říká starostka města Lena Mlejnková a upozorňuje na to, že rozpočet velmi zatížily náklady na energie.

„Oproti roku 2021 dojde k nárůstu o 30 milionů korun. Z původních 12 milionů na 42 milionů a rezervu 5 milionů,“ upřesňuje.

Další významnou stavbou je vlakové nádraží. Zde je investorem Správa železnic a úzce spolupracuje s městem, které bude žádat o dotační podporu na autobusové nádraží. „Společný dopravní terminál by měl být dokončen v roce 2024,“ dodává starostka.

Stavba knihovny v Turnově

Největší akcí v Turnově bude v následujícím roce stavba nové knihovny. Ta vyjde na 102,5 milionu korun, značnou část nákladů - 68 milionů - pokryje dotace.

„Současná budova knihovny dlouhodobě nevyhovuje současným trendům. Nová knihovna by se měla stát „obývákem města“, místem, kde se potkávají lidé z celého Turnova i okolí. Budova je strategicky umístěna v blízkosti základních i středních škol, začleněna do městského parku,“ těší se starosta Turnova Tomáš Hocke.

Město čeká i rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka. „Ulice Dvořákova nutně vyžaduje rekonstrukci sítí a dalších rozvodů, hlavní investorem bude VHS. Město se zároveň snaží o koordinaci prací tak, aby výsledná podoba rekonstrukce prospěla samotnému místu. Dojde k úpravě veřejného prostoru, přibude zeleň i parkovací místa,“ přibližuje Hocke.

V Turnově také proběhnou oslavy 8. května, Staročeské řemeslnické trhy, Turnovské kulturní léto a Vánoční řemeslnické trhy.

Parkovací dům se zelenou střechou

Mezi největší investice Libereckého kraje patří bezesporu zkrášlení okolí krajského úřadu včetně stavby parkovacího domu.

„Jde o poměrně komplikovaný projekt vzhledem k lokalitě a architektonickému zpracování stavby. Parkovací dům bude mít 244 míst, zelenou střechu, záchyt dešťové vody s následným využitím vody k zavlažování parku. Vybudování parku je součástí následné fáze, kterou zahájíme ještě v roce 2023. Součástí této fáze bude park s vodním prvkem, herní prvky pro děti, občerstvení, veřejné WC a náplavka,“ vysvětluje Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Jeho slova potvrzuje i hejtman Martin Půta. „Kultivace dolního centra města je nutná. Uvědomujeme si, že jsme odpovědní za to, jak vypadá okolí krajského úřadu a chceme ho ve spolupráci s městem Liberec vrátit obyvatelům a návštěvníkům Liberce jako odpočinkovou zónu s jedinečným přístupem k řece Nise.“

Velké opravy mostů

Dva mosty překlenující silniční tah z Liberce do Prahy a železniční trať v obci Svijany se rovněž dočkají kompletní rekonstrukce v roce 2023. Provede ji firma Metrostav Infrastructure. Celková hodnota stavebních prací činí 95,7 milionu korun včetně daně.

Zcela nový povrch získá bezmála dva a půl kilometru dlouhý úsek silnice II/294 v Rokytnici nad Jizerou. Doplní ho chodníky, autobusové zastávky či opěrné zdi. Liberecký kraj nyní hledá firmu, která rekonstrukci provede. Investorem je společně s krajem i město Rokytnice nad Jizerou. Cena nesmí dohromady překročit 256 milionů korun.

„Součástí projektu je i rekonstrukce čtyř mostů, výstavba dešťové kanalizace a několika opěrných zdí. Jsem rád, že se na akci bude podílet i město Rokytnice nad Jizerou. Díky němu naváže na kompletní rekonstrukci vybudování chodníků pro pěší či autobusových zastávek. Přispěje to výrazně ke zvýšení bezpečnosti v celém úseku silnice,“ zmiňuje Jan Sviták, statutární náměstek pro resort dopravy.

Kraj také vyhlásí vítěze veřejné zakázky na již zmíněné Centrum urgentní medicíny s cenou 3,2 miliardy korun.

„Vítěz veřejné zakázky bude vyhlášen počátkem roku 2023, přičemž zahájení výstavby šestipodlažního pavilonu a dalších staveb se předpokládá v první polovině roku 2023. Liberecký kraj též vybral banku, která mu poskytne úvěr až 1,3 miliardy korun, aby pokryl spolu se svým dalším příspěvkem a příspěvkem akcionářů většinu nákladů na výstavbu,“ doplnil Vladimír Richter, člen rady kraje pro resort zdravotnictví.