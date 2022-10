Vlak narazil do kabrioletu na přejezdu, dva cestující v autě se zranili

Vlak narazil do kabrioletu značky Mini před polednem v Jablonném v Podještědí. Muž a žena, kteří v autě bez střechy cestovali, utrpěli lehká až středně těžká zranění.

„Obě osoby byly při vědomí, s posádkou na místě komunikovaly,“ uvedl mluvčí záchranářů Michael Georgiev.

Oba pacienty následně převezli záchranáři do liberecké nemocnice na traumacentrum.

Na místě zasahovali i hasiči, kteří pomohli patnácti cestujícím ve vlaku.

„Hasiči je evakuovali pomocí nastavovacích žebříků. Všichni cestující jsou v pořádku,“ zmínil zastupující mluvčí hasičů David Kořínek.

Nehoda přerušila provoz na trati 086, která vede z Děčína do Liberce. Mezi stanicemi Rynoltice a Jablonné v Podještědí jezdí náhradní autobusy. Omezení by mělo trvat do zhruba tří hodin odpoledne.