Rozjetý motorkář nedobrzdil za stojícím autem, při střetu ho přeletěl

11:58

Těžké zranění utrpěl motorkář, který ve čtvrtek odpoledne havaroval v Ralsku na Českolipsku. Ve vysoké rychlosti narazil do před ním jedoucího motorkáře i do osobního auta, přes které přeletěl. Zraněného muže transportoval vrtulník do liberecké nemocnice.