Senior jel před střetem v protisměru dva kilometry, za ženu hoří svíčky

Před vchodem do učňovské restaurace Střední školy gastronomie a služeb v Liberci hoří svíčky. Z některých je vyrobené srdce, jiné tam studenti položili včetně květin.

Dvaašedesátiletá oběť středeční nehody tu působila jako mistrová, a tak byla oblíbená i mezi řadou strávníků.

„Ježiši, to snad není možný! To je hrozný, to je neštěstí,“ komentovala pietní místo jedna ze zákaznic.

„Pracovali jsme spolu ve škole dole u rybníka. Vždycky chodila na výpomoc,“ vzpomínala. „To určitě nebyla její vina,“ dodala.

A měla pravdu. Tragickou nehodu podle policie způsobil dvaasedmdesátiletý řidič stříbrné dacie, který jel po rychlostní silnici v protisměru. Auta se srazila u benzinové pumpy a casina u Stráže nad Nisou v momentě, kdy řidička předjížděla levým pruhem kamion.

„Oba řidiči utrpěli při kolizi těžké zranění. Zdravotníci záchranné služby je v kritickém stavu transportovali do liberecké nemocnice, kde svým zraněním o několik hodin později podlehli,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Podle policie a svědků jel senior v protisměru delší dobu. „Kamerové záznamy nám ukázaly, že se dacia pohybovala v protisměru už v době, když projížděla kolem benzinové čerpací stanice Shell,“ zmínila Baláková.

Tato čerpací stanice je od místa střetu vzdálena přes dva kilometry. Řidič tak urazil minimálně takovou vzdálenost. Přesné místo, kde do protisměru najel, policisté zjišťují.