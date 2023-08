VIDEO: Auto zůstalo zaklíněné mezi autobusy, při vyprošťování se samo rozjelo

8:22

Kuriózní dopravní nehoda se stala v úterý večer před vlakovým nádražím v Liberci. Řidička autobusu městské hromadné dopravy narazila do auta před sebou a to následně do linkového autobusu. Při vyprošťování se pak auto samovolně rozjelo a znovu nabouralo do autobusu za sebou. Při nehodě se nikdo nezranil.