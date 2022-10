Opilý řidič prolétl autobusovou zastávkou a utekl, našel ho policejní pes

Řidič boural v sobotu krátce před třiadvacátou hodinou na silnici první třídy pod hradem Bezděz.

„Čtyřiatřicetiletý řidič s vozidlem Škoda Octavia jel ve směru od Obory do Mladé Boleslavi, kde za křižovatkou k obci Bezděz nezvládl řízení a vyjel mimo vozovku. Přejel na nástupní ostrůvek autobusové zastávky, narazil do jejího zastřešení, dopravní značky a následně ještě do tří stromů,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Muž poté z místa nehody utekl směrem k Hlínovišti. Vzápětí ho ale vypátrali policisté, kteří si na pomoc přivolali psovoda se služebním psem.

„Provedenou dechovou zkouškou policisté v jeho dech naměřili hodnotu alkoholu 3,59 promile. Vzhledem k tomu, že muž policistům uvedl, že se alkoholu napil až po dopravní nehodě, byl vyzván k podrobení lékařského vyšetření spojeného s odběrem krve, s čímž souhlasil,“ upřesnila mluvčí.

Při nehodě se nikdo nezranil, předběžná škoda je 400 tisíc korun.

„Policisté, kteří šetří veškeré okolnosti celé události, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodala Sochorová.

Silnice z Mladé Boleslavi do České Lípy patří k jedné z nejnebezpečnějších v kraji. Poslední vážná nehoda se tam stala na začátku září.

V obci Bezděz utrpěl těžké zranění řidič vozu značky Audi, proti kterému se vyřítila z protisměru škodovka. Zatímco ohrožený šofér strhl řízení a jeho vůz přistál mimo silnici na střeše, muž ve škodovce ujel.