Lidé zakopávali o zábradlí na liberecké náplavce, kraj ho odstranil

Podle místních šlo o nebezpečnou překážku, protože šedá kovová trubka splývala s šedým chodníkem a byla při chůzi špatně viditelná. „Moje sestra tam spadla dva metry do záhonu a dva lidi, co šli kolem, popsali stejnou zkušenost,“ uvedla Karolína K. na sociální síti.
Další diskutující přidali podobné zkušenosti. „Taky jsem to schytal,“ zmínil Ondřej N. Někteří lidé zároveň přiznali, že se pádu obávali, když místem procházeli.
K Lužické Nise vedou nové schody. Kvůli náplavce musel hejtman do ledové vody
Liberecký kraj, který náplavku nechal postavit, na stížnosti reagoval rychle. „Ihned po upozorněních a stížnostech od veřejnosti jsme zábradlí demontovali s ohledem na bezpečnost plochy pro veřejnost, která je v areálu pozemků Libereckého kraje,“ uvedla mluvčí kraje Andrea Fulková.
Podle ní mělo zábradlí původně sloužit jako vodicí bariéra pro nevidomé. „Instalace nízkého zábradlí bylo nezávazné doporučení a požadavek pro snadnější orientaci nevidomých občanů,“ podotkla.
Projekt zpracovalo studio re:architekti. Podle architekta Davida Pavlišty zábradlí neodpovídalo původnímu návrhu. „Podoba zábradlí nás také trápí. Situace se řeší v rámci odstraňování vad a nedodělků,“ dodal.
Další změna pro libereckou náplavku. Město opraví druhý břeh Nisy
Nutnost splnit předpisy zmínil i náměstek primátora města Liberec Jiří Janďourek. „Jedná se o umělou vodicí linii pro nevidomé. Pokud by to tam nebylo, stavba by nebyla zkolaudovaná,“ uvedl. Zároveň dodal, že architekt a projektant se této podobě do poslední chvíle bránili.
Kraj nyní připravuje změny. Zábradlí se upravuje, má mít výraznější barevné označení pro lepší viditelnost. „Následně bude rozhodnuto o dalším postupu při znovuumístění,“ uzavřela Fulková.