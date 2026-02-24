„Jeli jsme cvičnou jízdu za autobusem číslo 25, který najednou začal před zatáčkou předjíždět traktůrek zimní údržby. Do zatáčky nemohl vůbec vidět,“ přiblížil situaci instruktor autoškoly Marek Geier.
V protisměru ale v tu chvíli vyjelo osobní auto. „Kdyby nezačalo prudce brzdit, tak nevím, jak by to dopadlo,“ dodal Geier s tím, že se s podobnými incidenty setkává celkem často, spíše ale ze strany osobních vozidel.
„Kdybych vytáhl všechny záznamy z palubní kamery, mohl bych být celkem slavný youtuber,“ řekl s nadsázkou Geier, který ale záběry většinou nezveřejňuje.
„Tohle jsem si pro sebe nechat nechtěl, protože jsem si představil, že by v tom autobusu mohly být moje děti. Mohlo se něco stát, z profesní stránky jsem to hodnotil jako hodně nebezpečnou situaci,“ dodal.
Přerušovaná čára, ale špatný výhled
V zatáčce, kde řidič předjížděl, je přerušovaná čára. „Samozřejmě ale pořád platí, že tam není žádný výhled. Pokud řidič nemá dostatečný rozhled, tak nemůže předjíždět,“ objasnil instruktor. Plná čára v tomto místě by ale podle něj měla své opodstatnění.
„Neříkám, že je v Liberci všechno dopravní značení správně, ale už jen z principu, že tam není vidět, tak tam nemůžu vjet,“ konstatoval.
Záznam následně vyhodnotil i Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou. „Svým jednáním poškozuje i ostatní řidiče. Ten člověk už od konce minulého týdne není zaměstnancem našeho podniku,“ prozradila mluvčí dopravního podniku Martina Poršová.
Podle mluvčí nešlo o začátečníka. „Byl to zkušený řidič a bylo to fatální selhání,“ zhodnotila. Instruktor Geier zároveň doplnil, že video by mělo sloužit primárně žákům, aby věděli, že takhle nemají jednat.