K nehodě chybělo málo. Nebezpečné předjíždění řidiče MHD natočila kamera autoškoly

  14:22,  aktualizováno  14:22
Řidič autobusu městské hromadné dopravy v Liberci předjížděl těsně před zatáčkou vozidlo zimní údržby. K čelnímu nárazu do protijedoucího auta chybělo málo. Incident z minulého týdne v ulici Na Bídě zaznamenala palubní kamera liberecké autoškoly. Dopravní podnik řidiče autobusu propustil.

„Jeli jsme cvičnou jízdu za autobusem číslo 25, který najednou začal před zatáčkou předjíždět traktůrek zimní údržby. Do zatáčky nemohl vůbec vidět,“ přiblížil situaci instruktor autoškoly Marek Geier.

V protisměru ale v tu chvíli vyjelo osobní auto. „Kdyby nezačalo prudce brzdit, tak nevím, jak by to dopadlo,“ dodal Geier s tím, že se s podobnými incidenty setkává celkem často, spíše ale ze strany osobních vozidel.

„Kdybych vytáhl všechny záznamy z palubní kamery, mohl bych být celkem slavný youtuber,“ řekl s nadsázkou Geier, který ale záběry většinou nezveřejňuje.

„Tohle jsem si pro sebe nechat nechtěl, protože jsem si představil, že by v tom autobusu mohly být moje děti. Mohlo se něco stát, z profesní stránky jsem to hodnotil jako hodně nebezpečnou situaci,“ dodal.

Přerušovaná čára, ale špatný výhled

V zatáčce, kde řidič předjížděl, je přerušovaná čára. „Samozřejmě ale pořád platí, že tam není žádný výhled. Pokud řidič nemá dostatečný rozhled, tak nemůže předjíždět,“ objasnil instruktor. Plná čára v tomto místě by ale podle něj měla své opodstatnění.

„Neříkám, že je v Liberci všechno dopravní značení správně, ale už jen z principu, že tam není vidět, tak tam nemůžu vjet,“ konstatoval.

Dopravní podnik v Liberci už podstav řidičů netrápí, pomohla krize ekonomiky

Záznam následně vyhodnotil i Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou. „Svým jednáním poškozuje i ostatní řidiče. Ten člověk už od konce minulého týdne není zaměstnancem našeho podniku,“ prozradila mluvčí dopravního podniku Martina Poršová.

Podle mluvčí nešlo o začátečníka. „Byl to zkušený řidič a bylo to fatální selhání,“ zhodnotila. Instruktor Geier zároveň doplnil, že video by mělo sloužit primárně žákům, aby věděli, že takhle nemají jednat.

Autor: