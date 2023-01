Agresivní rodič napadl ředitelku základní školy, vyhrožoval zbraní za pasem

Incident se v ZŠ Pasířská stal ve středu odpoledne.

„Podezřelý tehdy kolem půl třetí vtrhl s velkou agresí do ředitelny, kde za sebou zavřel dveře. Následně nejprve slovně a poté i fyzicky napadl ředitelku,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Ředitelka Jitka Šťovíčková při incidentu nebyla zraněna.

Muž poté z kanceláře odešel a ještě v prostorách školy velmi vulgárními výrazy napadal jak ředitelku, tak i zástupce, který se jí zastal.

Vyjádření ředitelky „Velmi děkuji zasahujícím městským strážníkům, kterým se podařilo téměř okamžitě muže zadržet. Stejně tak děkuji všem policistům, kteří se podíleli na zpracování celého případu ve zrychleném zkráceném přípravném řízení, díky kterému mohl být zadržený muž ve velmi krátké době postaven před soud a za své jednání potrestán.“ - ředitelka školy Jitka Šťovíčková

„K osobě paní ředitelky neustále vykřikoval urážky, nadávky a výhrůžky. Během tohoto incidentu si ještě vyhrnul bundu, aby bylo vidět, že má u sebe v kalhotách zasunutou zbraň. Poté ji rukou povytáhl, aby jasně naznačil, že je ozbrojen. Tomuto jednání byli přítomni ještě další učitelé a několik žáků školy,“ upřesnila Sochorová.

Ředitelka osobně pistoli neviděla, ale podle kolegů, kteří ji u agresora viděli, nebylo zřejmé, jestli jde o střelnou zbraň, nebo plynovou pistoli.

Potom agresivní rodič společně s dalším mužem, který ho do školy doprovázel, z budovy odešel.

„Pracovnice školy během incidentu věc oznámila telefonicky městským strážníkům, kteří na místo ihned vyslali svoji hlídku. Té se podařilo agresivního muže se zbraní nedaleko školy zadržet,“ zmínila mluvčí.

Útočníka si převzali státní policisté, kteří ho umístili do cely. Zároveň u něj zajistili plynovou pistoli. „Důvody jednání podezřelého souvisely s docházkou jeho dítěte do základní školy,“ přiblížila Sochorová.

Soud muže potrestal podmíněným trestem

Čtyřicetiletého muže následně policisté obvinili z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování a ve zkráceném řízení ho poslali k soudu, který ho už stihl potrestat.

„Muž dostal podmíněný trest – jeden rok se zkušebním odkladem na dva roky. Rozsudek je pravomocný,“ uvedl pro televizi CNN Prima NEWS Jaroslav Kneř, mluvčí Okresního soudu v Jablonci nad Nisou.

Odsouzený muž reportérovi CNN Prima NEWS řekl, že činu lituje. „Byla chyba, že jsem zbraň nenechal doma, když jsem šel do školy řešit problémy svého dítěte. Nosím zbraň na svou ochranu běžně a vůbec mi nedošlo, že by z toho mohl být problém. Nešel jsem tam se záměrem spáchat nějakou výtržnost. Za to se velmi omlouvám, především rodičům, kteří měli strach o své děti,“ uvedl potrestaný muž.

Podle mluvčího soudu soudkyně také uložila muži zákaz kontaktu se zaměstnanci školy s výjimkou předem dohodnutých schůzek. Přišel i o zbraň, kterou mu policisté zabavili.

Muž ji ukázal a vytáhl z pouzdra proto, že měl prý obavu z učitele, který se ho snažil ze školy vykázat. „Jak se ke mně blížil, dostal jsem strach. Zbraň byla zajištěná, byla to jen plynovka, opravdu nikomu žádné nebezpečí nehrozilo. Ještě jednou se všem omlouvám,“ zdůraznil.