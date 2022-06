Z oslavy byla technoparty. Starosta hledá účastníky podle služebních aut

Obyvatele Těšnova probudilo v noci na sobotu neustávající dunění. Přicházelo z nedalekého Náhlova, odkud se neslo dál po okolí.

Přivolaná policejní hlídka v půl druhé v noci zjistila, že se na soukromou louku u lesa, kterou si organizátor údajně pronajal na pořádání rodinné oslavy, sjely desítky aut. A důvodem nebyla oslava narozenin, nýbrž technoparty.

„Bylo to na soukromém pozemku, ale docházelo zde k porušování nočního klidu. Organizátoři se oháněli tím, že mají akci povolenou od starosty města. Ale já jsem nikomu žádné povolení nedal,“ řekl Miloslav Tůma, starosta Ralska, pod které Náhlov spadá.

Podle něj byla akce prezentovaná jako oslava narozenin. S velitelem městské policie se na místo vydal osobně. Přes dunění bubnů oznámil jednomu z pořadatelů, že pokud chtějí pozemek využívat, musí dodržovat noční klid. „Sice nám to slíbil, ale nedodrželi to,“ poznamenal Tůma.

Akce trvala celý víkend

Odhadl, že se na louce u lesa v bývalém vojenském prostoru sešlo asi dvě stě lidí. Podle mluvčí krajské policie Ivany Balákové trvala akce celý víkend a skončila až v neděli dopoledne.

„Lidé, kteří volali na obvodní oddělení policie, si stěžovali na hluk. My jsme prověřili, kde se hudební produkce koná i komu pozemek patří. Mluvili jsme s majitelem pozemku, který ústně potvrdil, že tam jsou lidé s jeho souhlasem. Uzavřel dohodu s pořadatelem, že se tam nějaká akce uskuteční. To, jestli dodržel pořadatel všechny podmínky, bude muset vysvětlit správnímu oddělení města Ralska, které to bude řešit jako přestupek proti veřejnému pořádku,“ shrnula Baláková.

Pořadateli hrozí pokuta do deseti tisíc korun. Organizátoři akcí, které neskončí do 22 hodin, mohou požádat podle Tůmy o výjimku z rušení nočního klidu. O té by mělo rozhodovat zastupitelstvo. V tomto případě ale žádné jednání s organizátory neproběhlo.

„Kdyby to byla klasická rodinná oslava, určitě bychom to povolili, nepředpokládá se, že by narušila pořádek ještě ve dvou nebo třech vesnicích v okolí. Nikdo nám ale oslavu nenahlašoval, natož technoparty. Tu bychom pochopitelně zamítli,“ podotkl Tůma.

Všiml si, že mezi auty zaparkovanými na louce byly také služební vozy. Vyzval proto vedení dotčené společnosti, aby v souvislosti s nelegální technoparty označila zaměstnance, kteří měli v té době auta vypůjčená a podíleli se na narušování nočního klidu.

„Jejich totožnost požadujeme, abychom je mohli předvolat před přestupkovou komisi města Ralsko, kde celou věc řádně prošetříme,“ stálo ve výzvě starosty, kterou adresoval vedení společnosti.