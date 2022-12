Kdo v létě otrávil u Hodkovic tisíce ryb, policie nezjistila. Případ odloží

Co způsobilo srpnový masivní úhyn ryb v řece Mohelce a Jeřmanickém potoce, policie po třech a půl měsících nezjistila. Mluvčí krajské policie Ivana Baláková sdělila ČTK, že policie případ nejspíš odloží.

„Vyšetřovatelka čeká na doplnění dokumentace, na závěr šetření by to ale nemělo mít vliv. S vysokou pravděpodobností tak předpokládá, že s ohledem na závěry posudku a výsledky analýzy České inspekce životního prostředí případ odloží,“ dodala Baláková.

Asi tři a půl tisíce mrtvých ryb museli rybáři s dobrovolníky 20. srpna vylovit z Mohelky a Jeřmanického potoka. Otrávila je neznámá látka. Policie spolu s inspekcí spoléhala na analýzy odebraných vzorků, ty však nevykázaly zvýšenou koncentraci cizích látek.

„Důležitým faktorem při objasnění havárie je časová prodleva od pravděpodobného vzniku havárie a jejího nahlášení. Nevíme, kolik času v tomto případě uplynulo,“ upozorňuje mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Jiří Ovečka.

Analýzy nepřinesly zásadní zjištění

Inspekce, která v srpnu rychle přijela na ohlášené místo, ihned odebrala vzorky vod – stejně jako hasičský záchranný sbor. Voda byla podle Ovečky v té době čirá, bez zápachu, na první pohled nejevila známky znečištění. Ani orientační analýzy na místě neodhalily žádnou toxickou chemickou látku, voda měla neutrální pH.

Několik dní po havárii vytipovala inspekce firmy v průmyslové zóně Nové Jeřmanice, jejichž kanalizace ústí do čističky odpadních vod v Jeřmanicích. Většina z nich nepoužívala závadné látky, které by mohly havárii způsobit. Přesto inspekce vypátrala jednu látku toxickou pro vodní organismy. Tu zahrnula do svých analýz. Výsledky však neprokázaly nadlimitní koncentrace znečišťujících látek, ani přítomnost této toxické látky.

Dosud vysadili místní rybáři v dotčených tocích asi 115 pstruhů potočních, které měly jiné rybářské organizace navíc. To je však s ohledem na úbytek tisíců ryb velmi málo. Další vysazování proto plánuje hospodář Českého rybářského svazu (ČRS) v Hodkovicích nad Mohelkou za pár měsíců.

Ryby se sem vracejí jen pozvolna

„Na jaře slovíme naše chovné potoky a nasadíme tam tři sta až pět set pstruhů. Než se ale podaří v zasaženém úseku trochu obnovit obsádka, bude to trvat několik let,“ říká hospodář Aleš Böhm. To, že se nepodařilo zjistit, kdo otrávil tisíce pstruhů, lipanů a vranek, ho nepřekvapilo.

„Dá se říct, že jsme to čekali. Ze zkušeností z předchozích let i od ostatních organizací vím, že se při úhynech v 99 procentech neukáže na konkrétního viníka,“ konstatuje Böhm.

„V průmyslových zónách, fabrikách či firmách, které těsně sousedí s řekou, se podobné látky vypouští v noci. Mají výpusti skrze nějakou čističku, ale nic není stoprocentní, a když se potřebují zbavit něčeho ekologicky závadného, tak to vypustí ve chvíli, kdy si toho lidé nejméně všimnou a nemohou na to zareagovat.“

Důvodem je podle něj finančně nákladná likvidace ekologicky závadných látek. „Ne, že by ty firmy chtěly vodu otrávit záměrně, ale myslí si, že se toho v noci zbaví a že nikdo nic nepozná. Vodou to přes noc proběhne a do rána to zmizí. Ale zanechá to po sobě spoušť,“ popisuje. Z případů evidovaných ČIŽP vyplývá, že u poloviny z nich nebyl viník odhalen. Řada havárií se však řeší bez účasti inspekce, protože jsou k tomu kompetentní vodoprávní úřady.