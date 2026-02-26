Liberec opraví dosluhující most přes řeku Nisu, je na hranici životnosti

  16:54,  aktualizováno  16:54
Liberečtí radní chystají opravu mostu přes Lužickou Nisu v Londýnské ulici. Řidiči ho využívají jako objízdnou trasu při uzavření průtahu městem. Podle náměstka primátora Adama Lenerta jde o letošní největší investici do opravy mostů.
Liberečtí radní chystají opravu mostu přes Lužickou Nisu v Londýnské ulici.
Liberečtí radní chystají opravu mostu přes Lužickou Nisu v Londýnské ulici. | foto: Město Liberec

Most se nachází na objízdné trase, kterou řidiči využívají při uzavření silnice první třídy vedoucí z Chrastavy na Turnov, a zároveň přes něj jezdí linky městské hromadné dopravy do Stráže nad Nisou. „Rekonstrukce je nutná, neboť most není v dobrém technickém stavu,“ pověděl Adam Lenert.

„Máme na to tuhle stavební sezonu, protože příští stavební sezonu na 1/35 zahájí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rekonstrukci mostů nad takzvanými sněhuláky a dalšími mostními objekty směrem do Vesce,“ dodal.

„Je na hranici své životnosti. Projektové a stavební práce nejde odkládat, protože jeho zatížení je dnes deset tun a jezdí přes něj autobusové linky ze Stráže,“ upřesnil Lenert.

Podle mluvčí města Jany Kodymové stavbaři část mostu zbourají. „Spodní stavba a šikmá křídla zůstanou. Na stávajících opěrách budou vybetonované nové železobetonové monolitické úložné prahy a nová nosná konstrukce včetně svršku a mostního příslušenství,“ dodala.

„Když se podaří zakázku vysoutěžit, tak bychom chtěli předávat staveniště 1. dubna,“ upřesnil Lenert s tím, že osloví pět možných zhotovitelů. Oprava mostu by měla trvat do listopadu letošního roku a vyjde město kolem 32 milionů korun.

Most stojí v ulici Londýnská

