Nové stromy z Holandska uschly, v centru Liberce není co sázet

„Dodavatel stromů, školka Van den Berk, učinil při transportu dřevin celou řadu chyb. Byl tam nesprávně provedený zemní bal, nedostatečná zálivka, nedostatečná ochrana stromů proti přehřátí při převozu a podobně,“ stojí ve vyjádření odboru ekologie a veřejného prostoru pro liberecké radní.

Uschlé muchovníky tak město odmítlo převzít. Podle všeho už byly navíc vyryté ze země a následně uskladněné před delší dobou. Dovoz šesti stromů z Holandska bylo navíc náhradním řešením. Radnice totiž vypsala pozdě soutěž na firmu, která by požadované muchovníky v Moskevské ulici vysadila.

Vítězná společnost Zelené zahrady pak nemohla kvůli tomu sehnat na trhu muchovníky v požadované velikosti, protože už žádné k dostání v té době nebyly. Město se proto postaralo o náhradní stromy ve větší velikosti právě objednávkou z Holandska, která se ale zvrtla.

Zatím nebudou ani mola

Radnice proto po zahradnické firmě chtěla, aby alespoň připravila místo, kam by se stromy vysadily na podzim, a k tomu založila květinové záhony, které mezi stromy naplánovala Kancelář architektury města. Měla také nechat vyrobit dřevěná mola sloužící jako lavičky k posezení. Firma to ale odmítla.

„Vykopat díry a opět je zasypat kamením, kompostem a biouhlím nemá moc logiku. Navíc s ukotvením v zemi, které se zasype pro možnou výsadbu na podzim. Proč se to neudělá celé na podzim? Vykopat díru, zasypat ji, navrch dát dlažbu a štěrk se záhony a lavičky, které mají vytvořit ochranu stromům, které tam teď nejsou, je drahá záležitost,“ zní v reakci společnosti Zelená zahrada.

A to podle ní není jediný problém. Výkopové práce prý není možné udělat podle předpisů kvůli množství sítí, které jsou pod povrchem dlažby.

„Sítě mobilního operátora jsou v hloubce 40 centimetrů, plyn v hloubce 60 centimetrů. Navíc je tam všude beton, takže požadavek celé to vykopat ručně je nesplnitelný. Stejně tak nemáme sítě jak odklonit, jak to projektant požaduje. Nemáme na to patřičné oprávnění. Jsme zahradní firma, ne stavaři a kopáči,“ zdůvodňuje společnost, proč o zakázku nemá dál zájem.

Jestli se stromy objeví v Moskevské ulici na podzim, závisí na tom, kdy město vypíše novou zakázku. Zeleň přitom není v dolní části Moskevské novinkou. V minulosti tam radnice nechala vysázet lípy srdčité. Ty ovšem časem uhynuly kvůli nedostatečné péči.