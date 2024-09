Zdrogovaný muž vlezl do rozbouřené Jizery. Když ho vytáhli, skočil tam znovu

Pětadvacetiletý muž nejprve vstoupil do řeky krátce po poledni, a to zcela dobrovolně. Následně ho smetl proud a z vody mu museli pomoci až hasiči.

„Když muže vytáhli na břeh, vrhl se do rozvodněné řeky znova, a hasiči jej tak museli zachránit podruhé,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Přivolaní policisté zjistili, že muž je pod vlivem drog a alkoholu. „Potom, co se muž podruhé vrhl do vody, ho zdravotnická záchranná služba převezla na záchytnou stanici do Liberce,“ dodala Sochorová.

15. září 2024

