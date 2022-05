Mimoň chce po Sberbank 15 milionů, k penězům se dostane až za tři roky

„Vedoucí finančního odboru se ráno probudila a zjistila, že je válka. Sedla k počítači a přetáhla patnáct milionů z běžného účtu, které tím zachránila. Peníze na spořicím účtu už převést nestihla, protože se na ně vztahuje měsíční výpovědní lhůta. Mohli jsme přijít o třicet milionů místo patnácti,“ popisuje únorové události starosta Mimoně Petr Král.

Pár hodin nato podle něj bankovnictví Sberbank přestalo fungovat úplně. Městu budou tyto peníze chybět především v rezervách, plánovaných akcí by se to dotknout nemělo. Pro podobné případy měla Mimoň své peníze rozdělené ve třech různých bankách.

„Takže nás to úplně nepoložilo. Nezasáhlo to do dalšího rozpočtu, nepotřebovali jsme ani podporu státu. Teď jen čekáme, jak to dopadne,“ konstatuje Král s tím, že některé obce měly u Sberbank všechno.

Před pár dny Mimoň – spolu s dalšími klienty Sberbank z celé republiky – přihlásila svou pohledávku k insolvenční správkyni Jiřině Lužové. Král se domnívá, že se městu podaří získat zpět celou částku, tedy patnáct milionů.

Na to si ale pravděpodobně ještě nějakou dobu počkají. „Podle mých informací by to mohlo trvat maximálně tři roky,“ dodává starosta.