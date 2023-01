Stýskalo se mu po chlebu jako od dědečka. Tak ho začal péct sám

Došlo mu, že mu nezbude nic jiného, než si jej upéct sám. „Kdybych na trhu našel, co jsem chtěl, tak bych s pečením nikdy nezačal, neměl jsem s pečením do té doby totiž žádné zkušenosti“ říká.

Trpělivost se ale vyplatila, a když svůj stoprocentně žitný chléb poprvé nabídl přátelům, nevěřili, že jej upekl sám. Počet vděčných strávníků neustále rostl, až se společně se svou dcerou rozhodli otevřít v Janově nad Nisou vlastní provoz.

„První rok jsme byli ve třech. Dnes zaměstnáváme okolo dvaceti pěti zaměstnanců a obrat máme třicet milionů. Jsme plně digitalizovaní, všechny postupy a technologie jsme si postupně vymysleli a zavedli sami a rozvážíme naše čerstvé pečivo napříč Českou republikou.“ komentuje dcera. Ani ona není vyučená v oboru, k pekařství se dostala stejně jako otec přes vášeň k dobrému a kvalitnímu jídlu.

Ze čtyřiceti chlebů týdně se Pekárna Koláček postupně dopracovala ke dvěma tisícům čerstvých výrobků denně, které zaváží do zhruba 200 obchodů. Jejich chleba mohou zákazníci koupit i v nadnárodních řetězcích, kde se většinou drobní podnikatelé prosazují jen těžko.

„Dokonce nám sami volali, že by chtěli navázat spolupráci, jejich vedení totiž náš chléb pravidelně snídalo. Řekl jsem, že můžu a rád, ale až za dva týdny. Pán se tenkrát odmlčel a pak mi, řekl: Pane Koláčku, víte, že normálně je to tak, že vy voláte nám a my vám nebereme telefony,“ vypráví s úsměvem podnikatel. Velice si považují i toho, že se jim podařilo proniknout na německý trh.

Kvalita je pro ně nejdůležitější. Na prvním místě je vždy řemeslo, shodují se oba. Také proto v jejich pekárně v Janově nad Nisou nenajdete žádnou výrobní linku. Velmi si zakládají na složení svých výrobků, pro které nakupují ty nejlepší čerstvé suroviny.

„Na začátku jsme nakupovali mouky v obchodě, tam už bylo vidět, jak moc veliký je v nich rozdíl,“ upozorňuje pekařka. Koláčkovi nakupují zrno přímo od zemědělců a nechávají si ho namlít v nedalekém rodinném mlýně. „Díky tomu víme, že není mouka smíchaná a že není chemicky ošetřená.“ pokračuje.

Během let Koláčkovi rozšířili sortiment žitné pekárny o pekárnu bezlepkovou. Mnohé výrobky také pečou v bio kvalitě, zejména pro německý trh. Sladké začali péct bez cukru, bez laktózy nebo bez lepku a otevřeli v Jablonci cukrárnu a bistro Hrnec.

„Věříme svým chuťovým buňkám, a když nám něco nechutná, tak to nepečeme,“ ubezpečuje Jiří Koláček s tím, že celá jejich podniková strategie je postavená především na důvěře mezi nimi a zákazníkem.

„Stanovili jsme si vizi, kam až můžeme dorůst, abychom zachovali kvalitu a nerozpékali, jak je to ve velkopekárnách běžné. S naším koncovým zákazníkem velmi úzce komunikujeme. Zákazník je pro nás partner a je důležité, aby nám věřil.“ říká na závěr podnikatel, podle kterého myšlenku celého podniku vystihuje jejich slogan: „My víme, co a z čeho pečeme. Vy víte, co jíte.“