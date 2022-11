Z centra Liberce bude jezdit víc nočních autobusů MHD, trasy se změní

„Noční linky jsou třešinka na dortu. Moc využívané nejsou, ale patří k jistému standardu velkých měst, takže i my chceme tento standard udržet. Udělali jsme si analýzu, jak noční linky udělat atraktivnější, aby jimi jezdilo víc lidí, když už je provozujeme. Zatím je v průměru využívá 300 lidí za týden,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc.

Jednou z věcí, na kterou si cestující nejvíc stěžovali, byla právě jízdní doba. Často byl člověk na druhém konci města dřív pěšky, než tam okružní trasou dojel noční spoj.

Výrazného zlepšení se tak po Novém roce dočkají linky směrem do Pavlovic, Ruprechtic a Františkova.

„Teď trvá jízda noční linkou z terminálu do Františkova 36 minut. Od ledna už to bude jenom šest minut, do Pavlovic pak místo stávajících 38 minut by to mělo být minut 17,“ sdělila mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.

Naopak v nevýhodě budou lidé směřující po půlnoci z centra Liberce do Vratislavic. Teď tam jízda trvá osm minut, od ledna to bude 16 minut. I to je ale podle radnice stále přijatelné.

„Je to dáno otočením směru jízdy noční linky, jelikož ze získaných dat vyplývá, že do Doubí a Vesce cestuje více cestujících než do Vratislavic. Takže nejdřív pojede autobus tam a pak do Vratislavic,“ dodala Kodymová.

Všechny čtyři noční spoje budou vyjíždět shodně v 0.20 hodin z Fügnerovy. Spoj č. 91 pojede přes Františkov do Horního Hanychova a zpět, linka č. 92 pojede přes Šaldovo náměstí do Ruprechtic a pak přes Pavlovice a Růžodol zpátky, linka č. 93 má trasu přes Košickou na Horní Kopečnou a dál přes zastávku U Lomu zamíří na Kunratickou a zadem do Harcova a přes Březovou alej a Lidové sady se vrátí do centra.

Poslední linka č. 94 zamíří do Doubí, Vesce, Vratislavic a přes Novou Rudu na Fügnerovu.

Někteří cestující by ovšem uvítali, kdyby noční linky jezdily aspoň dvakrát za noc a ne pouze jednou. Například v 1.20 hodin. S tím ale město nepočítá, a to ani o víkendu.