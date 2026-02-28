Zapomenutí borci ze Stráže. Na olympiádě váleli v metané už před válkou

Dnes už o tom téměř nikdo neví. Stráž pod Ralskem měla olympioniky. V roce 1936 startovali tři místní na hrách v německém Garmisch-Partenkirchenu.
Tehdy se olympijských her účastnili hráči metané. Jde o sport na podobném principu jako curling. Hra pochází z alpských zemí a do Stráže pod Ralskem se dostala v 19. století. Tehdy lidé metané říkali střílení na ledu.
„Na přelomu století se ve Stráži utvořil bruslařský klub a někteří jeho členové se začali zabývat metanou. V roce 1914 byly tyto hry zařazeny do sportovních programů a přijaty i Německým svazem ledních sportů,“ přiblížili ve své knize „Stráž pod Ralskem – Obrazy z dějin města“ historici Marie a Břetislav Vojtíškovi, kteří se v roce 2000 stali čestnými občany České Lípy.
Překvapení pro svaz
Nadšení sportovci ze Stráže se na olympijských hrách umístili na pátém místě. O původu hráčů z Českolipska doteď nevěděli ani členové Českého svazu metané.
„Víme o tom, že byla československá reprezentace na olympijských hrách, ale to je asi tak všechno. My vůbec nevíme, odkud ti lidé pocházeli, protože ta tradice se ve Stráži nedochovala,“ vysvětlil předseda svazu Michal Madara a dodal, že informace o historii sportu v Čechách jsou kusé.
„My jsme mysleli, že je to doména jen jihozápadních Čech, tady ta tradice pokračuje,“ doplnil předseda Madara. První dochované písemné zmínky o metané pocházejí z roku 1192. Do Čech pak hra přišla právě v 19. století. Jediným místem, kde tradice sportu nebyla nikdy přerušena, je obec Lenora v Jihočeském kraji, kde se hraje od roku 1834.
Kotouč místo kamene
Zatímco curling se hraje na kruhový terč s pevným středem, metaná se hraje na obdélník, ve kterém je takzvaný puk. „S ním se dá v rámci obdélníku i různě manipulovat. Má to více herních variant než curling. V curlingu se dá metením kámen zatočit. V metané to moc nejde, ale dá se popotáhnout puk,“ nastínil Madara. Rozdíl je i ve tvaru náčiní. Zatímco curling používá kameny, v metané je to kotouč, který připomíná trychtýř.
Náčiní na metanou také prošlo v posledních desetiletích vývojem, díky čemuž se stala celoročním sportem. Metaná už se nemusí hrát pouze na ledu, ale dá se hrát i na rovných asfaltových, betonových nebo třeba dlážděných plochách.
Metaná na zimních olympijských hrách běžně není, od těch letošních však hráči účast očekávali. „Protože je to sport alpských zemí, tak jsme čekali, že si to Itálie prosadí. Pořadatelská země má právo vzít si jeden ukázkový sport. Bohužel zvolili skialpinismus místo nás, a tak sedíme doma,“ popsal s nadsázkou Madara, který věří, že se v budoucnu metaná na olympijské hry vrátí.
Málo diváků i peněz
Sport na hrách není především kvůli nízké popularitě u diváků a nedostatečnému financování.
„Zároveň to ještě před pár lety nemělo zastoupení na všech světadílech. Federace na tom však zapracovala a už se hraje třeba v Keni, Tunisu, Brazílii, Austrálii, Indii nebo Kanadě,“ vyzdvihl předseda svazu.
Členské základny má metaná v alpských zemích několikanásobně větší než v Česku. „Máme asi 400 registrovaných hráčů, v Německu a Rakousku jich je 300 tisíc,“ upřesnil Madara.
