Liberec stále cílí na Evropské město kultury, pomůže i tanečník Yemi

„Zastupitelům předložíme strategii kultury, mnohastránkový dokument, který shrnuje silné i slabé stránky Liberce, zahrnuje všechny spolky a organizace na poli kultury zde působící a navrhuje, jak zde kulturní život zlepšit. Týden před tím bude mít veřejnost možnost se k této strategii vyjádřit na veřejném projednání, které bude 16. června na liberecké radnici,“ řekl náměstek primátora Ivan Langr.



Pokud zastupitelé strategii a cestu ke kandidatuře schválí, bude mít Liberec zhruba pět měsíců na to, aby podal řádnou přihlášku. Když bude stanovisko zastupitelů negativní, snaha získat titul Evropské hlavní město kultury padne.



„Věřím, že celá věc je tak atraktivní a pro Liberec přínosná, že strategii schválíme. Chceme, aby se Liberec probudil, aby to v ulicích žilo a chceme do toho v hojné míře zapojit i veřejnost. Neměla by to být kandidatura liberecké radnice, ale skutečně celého města. Často slyším, že v Liberci se nic neděje a kultura je tu na chvostu. Ale kandidatura na Evropské hlavní město kultury není o tom, jaká je situace ve městě teď, ale o vizích, jak to posunout dál, změnit, zlepšit,“ dodal Langr.

S propagací projektu má Liberci pomoci i tým ambasadorů, kteří jsou s městem spjatí a mají schopnost oslovit širokou veřejnost. V jedenáctičlenném týmu je například tanečník a choreograf Yemi A.D., raper Paulie Garand, plavkyně Markéta Pechová, sbormistryně Severáčku Silvie Langrová, majitel firmy Lasvit Leon Jakimič a další.



Kromě Liberce se chce o titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028 ucházet ještě Brno, Broumov a České Budějovice. V Česku se to zatím podařilo v minulosti jen Plzni a Praze.

„Pro Liberec je to příležitost k renesanci kultury. Hodně umělců nad Libercem zlomilo hůl, ale já věřím, že má smysl tady za kulturu bojovat, oživit místa, která k tomu mají potenciál,“ řekl Paulie Garand.