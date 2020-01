Medvěd Medoušek byl šikovný morous, na Zákupy se vrátí vycpaný

„Hodil jsem mu přes mříže piškot, ale nedoletěl moc daleko. Chtěl jsem mu ho postrčit tyčkou, protože jsem si říkal, že už se k němu těžko dobelhá. V tu chvíli ale po tom piškotu hrábnul takovým fofrem, že jsem jen zíral. Byl velmi bystrý,“ vzpomíná na jednu ze svých posledních návštěv Medouška kastelán.

Šestadvacetiletý medvěd strávil v Zákupech téměř celý život. Ani za tu dobu si ale příliš nezvykl na davy návštěvníků. Jen za loňský rok jich branami zámku prošlo 29 tisíc. „Choval se jako kastelán po čtyřiceti letech výkonu služby. Nebyl úplně naladěný na davy lidí. Mnohdy vylézal, až když byla brána uzavřená. On to samozřejmě cítil, ale říkali jsme si, že tam má snad kamerový systém,“ přibližuje Weiss.

„Když šlo do tuhého a na mostě byly vyskládané děti, které štěbetaly, vyšel ven, rozhlédl se, vyplázl svůj dlouhý jazyk, zasyčel a šel se schovat.“ Podle kastelána byl Medoušek velmi zvídavý. Přestože zpovzdálí vypadal nemotorně, nebyla to pravda. „Velice dobře si všechno hlídal a měl přehled. Jakmile něco leželo zvenku podél mříže, velikou rychlostí k tomu doběhl a co lapil, to bylo jeho,“ říká Weiss.

Medouška uspali už před Vánoci

Medoušek, který by se v pondělí dožil 27 let, se na sklonku života těžce pohyboval. Nepomáhala mu ani silná analgetika. Veterinář ho uspal 19. prosince, ale ošetřovatelé nechtěli smutnou zprávu zveřejnit v době Vánoc.

Medoušek se ale do Zákup brzy vrátí. Po vycpání bude vystavený v expozici zámku. Zákupy ale nepřijdou ani o živý exemplář. „Medvědárium tu funguje čtvrt století a k Zákupům patří, takže bychom chtěli v chování medvědů pokračovat,“ slibuje Weiss.

Do doby, než se podaří sehnat dalšího medvěda, tak alespoň výběh změní podobu. „Myslím si, že se dá zapracovat na zábavních prvcích pro medvěda. Určitě se dá lépe pořešit i zeleň. A měl bych i jinou představu o podobě bazénu, aby nebyl jen betonový, ale více připomínal přírodu,“ říká Weiss.

Podle něj by neměl být problém nového medvěda sehnat. „Medvěd se určitě sehnat dá. V minulosti mě například kontaktovala jedna ze zoologických zahrad, která měla přebytek medvědů. Byli to ovšem medvědi kamčatští, kteří jsou obrovští, a na ty naše medvědárium není stavěné. Do Českého Krumlova se zase dostali medvědi zabavení na letišti,“ dodává Weiss.